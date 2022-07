Pour Aston Martin, il est "super crucial" de comprendre les évolutions

Charger le lecteur audio

Puisque les Essais Libres 1 et les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne ont été perturbés par la pluie, les équipes ayant apporté de nouvelles pièces à Silverstone n'ont eu qu'un temps de piste limité pour évaluer leurs évolutions. La situation a été d'autant plus difficile pour Aston Martin que l'équipe britannique a dû composer avec des problèmes de fiabilité lors des séances sur piste sèche également.

"[Au GP de Grande-Bretagne], nous avons eu des problèmes avec la météo lors de la première séance et des problèmes de fiabilité lors de la deuxième, nous avons eu les voitures dans le garage pendant un long moment pour réparer le plancher, donc il n'y a pas vraiment eu de lecture. Samedi matin, il y a seulement eu quelques relais et tests [...] parce que nous devions immédiatement préparer les qualifications", indique Mike Krack, le directeur de l'équipe, à Motorsport.com.

Et il n'y aura pas de répit ce week-end, au Grand Prix d'Autriche. En raison du format sprint qui y est appliqué, les équipes n'ont qu'une seule séance d'essais pour déterminer les réglages avant la mise en place du Parc Fermé, dès le vendredi soir. Mais pour Aston, le temps presse. Mike Krack explique ainsi que l'équipe a besoin d'obtenir très rapidement plus d'informations sur le potentiel de son nouveau package car il déterminera le chemin à prendre pour la suite de la saison et le début de la prochaine.

"[Les évolutions] sont très importantes parce qu'[elles permettent de savoir] où nous nous situons au championnat", ajoute-t-il. "Et nous devons évaluer avec prudence le budget plafonné pour les évolutions et [la F1 de 2023]. Ce sera donc super important et super crucial de savoir où nous nous situons vraiment pour ensuite extrapoler sur ce que nous pouvons obtenir avec le package actuel et sur les progrès qu'il faudrait faire."

Source de nombreux débats enflammés cette année, le plafond budgétaire limite ce qu'une équipe peut dépenser dans une saison. Les évolutions sont beaucoup moins nombreuses qu'auparavant, et les écuries envisagent désormais d'en repousser certaines à l'année suivante pour faire des économies.

"C'est aussi simple que ça. La continuité aide et c'est pourquoi [les changements de règles] ne sont pas vraiment souhaités. Imaginons que nous trouvons une amélioration et que nous ne pouvons pas nous l'offrir [en raison du plafond], alors nous devons la reporter à l'année prochaine. Si nous pouvons nous l'offrir, nous installons quelque chose que nous pouvons aussi utiliser pour l'année prochaine. Nous ne pouvons pas faire ça si les règles changent", conclut-il.

