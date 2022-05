Pourquoi il sera difficile de modifier la chicane du circuit de Miami

Charger le lecteur audio

Bien que le tracé de l'autodrome international de Miami, qui a accueilli son premier Grand Prix de Formule 1 au début du mois, ait donné satisfaction dans le paddock, la chicane des virages 14 et 15 a toutefois posé certains problèmes aux pilotes. Lente et tortueuse, la portion qui commande la ligne droite de retour a été le théâtre de divers tête-à-queue et accident lors du week-end de course, si bien que plusieurs pilotes ont appelé à la modification de la chicane pour la prochaine édition de l'épreuve.

Néanmoins, il est important de préciser que les mains d'Apex Circuit Design, l'entreprise s'étant chargée de la conception du circuit, étaient liées. En raison de l'emplacement de plusieurs passerelles d'autoroute dans cette zone et d'exigences formulées par la FIA en matière de sécurité, la présence d'une chicane pour ralentir les voitures s'est imposée d'elle-même.

"Toute cette portion a été un vrai challenge du point de vue de l'ingénierie", a expliqué Andrew Wallis, ingénieur en chef du projet d'Apex, à Motorsport.com. "Pour que nous puissions passer sous la première passerelle, nous devions respecter les règles FIA qui exigent au moins quatre mètres de dégagement. Mais comme nous devions intégrer la bretelle d'accès à l'autoroute, qui présente un dévers de 7%, notre piste montait au moment où nous avions besoin qu'elle descende."

"Il existe également un règle en F1 sur le taux de dénivelé lié au carré de la vitesse de la voiture, donc ce design trouve essentiellement le juste milieu pour que les voitures aillent suffisamment lentement pour s'aligner avec le dévers du croisement et reviennent ensuite sous la passerelle."

En raison des exigences de la FIA concernant la distance entre les structures en hauteur et la surface de la piste, le tracé de Miami devait obligatoirement grimper de trois mètres aux abords de la chicane pour pouvoir plonger au moment de passer sous les rampes d'autoroute. Et pour palier le manque de visibilité causé en conséquence, la chicane a été conçue pour être négociée à 80 km/h.

Selon Tom Garfinkel, directeur associé du GP de Miami, il aurait été préférable de mieux communiquer sur la raison exacte pour laquelle la chicane avait été conçue de cette façon. "Je pense que le défi avec cette chicane, c'est que je ne pense pas que nous ayons assez bien communiqué sur les raisons de son existence", a-t-il indiqué. "C'était un mal pour un bien, rendre la piste suffisamment grande pour faire en sorte que le reste du circuit soit super. C'est une zone délicate, nous devons vraiment ralentir [les voitures] parce que nous n'avons pas assez d'espace de dégagement."

Interrogé par Motorsport.com sur la manière dont les promoteurs du GP de Miami comptent améliorer leur produit pour l'avenir, le directeur général, Tyler Epp, a répondu : "Au cours de l'année dernière, le plus gros défi a été le calendrier serré. Donc nous allons nous mettre immédiatement au travail pour essayer de prendre des décisions pour l'an prochain le plus tôt possible."

"Nous avons recueilli des informations et des retours de la part de la F1, de la FIA, des pilotes, des équipes, des clients et des fans au cours du week-end [de Grand Prix]. Il y aura une suite au cours des prochaines semaines sur tous les points qui peuvent être améliorés selon eux. Nous organisons des réunions en interne toute cette semaine et la suivante pour tout récapituler et voir où nous devons faire des changements pour nous améliorer."