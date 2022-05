Le directeur technique de Haas ne prête pas attention aux polémiques

Charger le lecteur audio

La mise en place d'un nouveau Règlement Technique en Formule 1 cette saison a remis les compteurs à zéro chez les équipes. Haas en a pleinement profité puisque l'écurie américaine est passée du fond de grille dans lequel elle stagnait depuis quelques années au milieu de peloton.

Néanmoins, le regain de forme de Haas n'est pas du goût de tous. Certains ont notamment pointé du doigt les liens étroits que l'équipe a tissés avec Ferrari ces derniers temps, jugeant qu'un avantage déloyal a été tiré de cette union.

Précisons que Haas utilise plusieurs pièces conçues par Ferrari, dispose de bureaux à Maranello et compte parmi ses employés plusieurs anciens membres du Cheval Cabré. C'est notamment le cas de Simone Resta, ancien designer en chef de la Scuderia, qui occupe le poste de directeur technique de Haas. Interrogé sur l'affaire, l'Italien est catégorique : il ne perd pas de temps à se préoccuper de ce que pensent ses adversaires.

"Vous savez, pour être honnête, je ne me soucie que de mon travail, du travail que nous faisons sur la voiture pour essayer de l'améliorer et pour essayer de donner une meilleure voiture aux pilotes", a-t-il expliqué. "Toutes ces choses sont à un niveau différent de celui où j'opère en ce moment. Nous connaissons les règles que nous devons respecter, nous les respectons et nous allons de l'avant. Il n'y a pas grand-chose à dire."

La Haas VF-22 de Kevin Magnussen sur la grille à Imola

Comme l'a rapporté le directeur d'équipe Günther Steiner, la FIA, qui garde toujours un œil sur les équipes, est pleinement satisfaite de la relation entre Haas et Ferrari et ne voit aucune raison pour ouvrir une enquête sur un éventuel partage d'informations. Et si Resta reconnaît que la F1 de Haas et celle de Ferrari ont quelques traits en commun, il assure que la plupart des concepts de la grille se ressemblent.

"En regardant des photos, [on peut voir] beaucoup de voitures avec beaucoup de similitudes", poursuit-il. "Je pense simplement que tout le monde doit faire du bon travail et se concentrer [sur soi-même]. J'imagine que pour une équipe comme la nôtre, peut-être qu'on ne se s'attendait pas à ce que nous soyons en milieu de grille. Mais c'est la vie. Nous améliorons simplement la performance et faisons un meilleur travail pour que la voiture soit de la fête."

En inscrivant 15 points lors des cinq premiers Grands Prix, Haas a réalisé l'un de ses meilleurs démarrages depuis 2018. Le sacrifice fait l'an dernier est donc en train de payer, Haas ayant volontairement renoncé à tout travail de développement en 2021 pour se concentrer sur le projet 2022. Motivé par les résultats de Kevin Magnussen et Mick Schumacher, Resta est persuadé que Haas peut extraire encore plus de performance sur sa voiture, même si le patron Günther Steiner a fait part de ses réserves quant à l'introduction précipitée d'évolutions.

"Je ne peux qu'être d'accord avec ce que dit Günther et je comprends sa position", note Resta. "Oui, les voitures sont très différentes de l'année dernière, les pneus sont différents, donc il y a beaucoup à apprendre. La manière dont le marsouinage est apparu n'était pas prévue, donc nous devons la comprendre, et il y a beaucoup de choses à apprendre."

"Il est également juste de dire qu'étant donné que nous sommes dans la première année des nouvelles règles, il y a beaucoup de choses à débloquer. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire sur la voiture pour l'améliorer, sans se précipiter mais au bon moment, et pour aller de l'avant. Je pense qu'il y a le potentiel pour le faire."

Avec Jonathan Noble