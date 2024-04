Pourquoi les F1 n'ont quasiment pas roulé en EL2 à Suzuka

Neuf tours pour Daniel Ricciardo, le plus assidu, et pas la moindre boucle pour sept pilotes du plateau : la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Japon a accouché d'un criant manque de roulage, pour la plus grande déception du public dans les tribunes de Suzuka. Pourtant, la pluie très modérée n'a pas détrempé la piste au point de la rendre impraticable, et elle menace même encore un peu la suite du week-end. Alors pourquoi les écuries ont-elles boudé ces EL2 ?

La raison se trouve dans un changement apporté avant le début de la saison concernant l'allocation pneumatique. Paradoxalement, le Règlement Sportif a été amendé pour mettre davantage de pneus à la disposition des concurrents, mais en retirant une spécificité qui a précipité la situation de ce vendredi.

Au lieu de quatre trains d'intermédiaires et trois de pneus pluie par le passé, chaque pilote compte désormais cinq trains d'intermédiaires et deux de pneus pluie chaque week-end. Sauf que parallèlement, la règle offrant un train de pneu supplémentaire en cas de conditions humides le vendredi a été supprimée.

Auparavant, pour les Grands Prix sans format sprint, chaque pilote recevait un train de pneus intermédiaires en plus de son allocation de base si l'une des deux séances d'essais libres était déclarée "wet" par la direction de course. C'est ce qui encourageait alors chacun à prendre la piste, sans se soucier de l'incidence possible sur la suite du week-end.

Ce vendredi à Suzuka, nombreux sont ceux qui n'ont pas pris le moindre risque, refusant de sacrifier des pneus intermédiaires devant des prévisions encore trop incertaines pour samedi et dimanche, avec des risques de pluie avoisinant parfois 20%.

Pirelli va proposer un amendement

La pluie a perturbé les essais libres à Suzuka. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ce [changement de règlement] a évidemment été voté par toutes les écuries, la FIA et la F1", rappelle Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli. "Aujourd'hui, une écurie n'a plus de train d'intermédiaires à rendre après avoir été utilisé en essais libres, contrairement à l'année dernière. Alors, particulièrement sur ce circuit où il y a un niveau élevé de dégradation, et sachant qu'il pourrait pleuvoir dimanche, la plupart a décidé de conserver cinq trains, à l'exception de VCARB et d'autres écuries qui ont fait des tours d'entrée et de sortie."

À la lumière de ce qui s'est produit en EL2, Pirelli compte ouvrir des discussions avec la FIA et les écuries pour "tenter de trouver une manière de les faire rouler en essais libres".

"Ce n'est pas à nous de prendre la décision, mais ce sera un sujet de discussion dans les semaines à venir", confirme Simone Berra. "Ils pourraient avoir les cinq trains dès le début mais, si une séance [d'essais libres] est déclarée wet, alors ils rendraient un train d'intermédiaires. Ça n'aurait alors pas de sens de ne pas l'utiliser et de rendre un train neuf. Ce serait donc une manière de les encourager à courir."

Propos recueillis par Jonathan Noble

