Sainz voit Ferrari plus proche de Red Bull que prévu à Suzuka

Dernier vainqueur en date en F1, après sa victoire lors du Grand Prix d'Australie, Carlos Sainz a abordé la première journée du GP du Japon 2024 en pleine confiance. Même si la journée a été grandement perturbée, au moins pour sa séance la plus importante, par des conditions humides, l'Espagnol a vu des choses intéressantes, et notamment concernant l'écart avec Red Bull, attendus comme les grands favoris à Suzuka.

Auteur du troisième temps des Essais Libres 1, seule séance courue en conditions sèches, Sainz pointait à 0"213 de la meilleure marque signée par Max Verstappen et à 0"032 de Sergio Pérez. De quoi lui faire dire, avec une certaine prudence, que les indicateurs sont plutôt au vert cinq mois après la dernière course sur le circuit nippon.

"En EL1, [j'étais] un peu plus proche des Red Bull que ce que j'avais anticipé ou attendu, donc [ce sont] des signes positifs par rapport à il y a cinq mois. Mais évidemment, il s'agit des EL1 . Vous ne savez pas quelles sont les quantités de carburant et les modes moteur qu'ils utilisent. L'année derrière, nous étions à huit dixièmes en qualifications [la meilleure Ferrari était à 0"665 de la pole, ndlr] et là, être à deux dixièmes en EL1, c'est une belle sensation et une bonne base de départ. Mais ils seront difficiles à battre ce week-end."

Puis il a ajouté, à propos de la hiérarchie globale : "Ça semble à nouveau serré entre les McLaren et les Mercedes. Red Bull a une longueur d'avance, mais peut-être un peu moins que je ne le pensais. La lutte devrait être intéressante."

Carlos Sainz lors des EL1 du GP du Japon 2024 de F1.

Interrogé sur sa confiance dans la voiture, il a répondu : "Elle n'est pas très différente. J'étais confiant à Bahreïn, confiant à Djeddah, confiant en Australie et j'ai démarré sur les chapeaux de roues ici. Après de bons essais hivernaux, nous avons bien compris la voiture et trouvé de bons réglages qui semblent plus ou moins fonctionner partout. La voiture est tout simplement meilleure cette année, ce qui aide !"

Charles Leclerc s'est de son côté montré bien plus réservé au sortir de cette journée tronquée : "Il reste encore beaucoup à apprendre et nous avons encore beaucoup de choses à essayer. Mais nous avons les EL3. J'espère que demain, s'il ne pleut pas, nous pourrons tester les choses qui sont encore en suspens. Parce qu'une séance d'EL1, c'est assez peu, surtout parce que vous ne faites que le premier run et que la piste est très verte, très glissante. On ne peut donc rien apprendre de ce premier run. Ensuite, vous passez aux pneus tendres, mais nous n'avons fait qu'un ou deux tours avec, donc très peu de roulage, et il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre et de choses à régler avant les qualifications."

Le Monégasque pointait pour sa part à cinq dixièmes de Verstappen au terme des EL1 : "Pour l'instant, j'ai toujours l'impression que nous manquons un peu de rythme pour aller chercher la pole position parce que Red Bull semble fort, et surtout Max jusqu'à présent. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire."

Avec Oleg Karpov et Jonathan Noble