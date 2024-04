Ce que révèlent les évolutions Red Bull à Suzuka

Si les révisions apportées par Red Bull à Suzuka ne comprennent aucune modification des pontons agressifs dévoilés à l'intersaison, qui restent un cran au-dessus de ce que la concurrence a proposé jusqu'ici en termes de complexité, il y a eu un changement notable dans le dispositif entourant le cockpit.

Red Bull a déjà fait parler cette année en installant des entrées d'air dans les canaux situés derrière le cockpit, l'équipe ayant imité les gouttières relevées utilisées par Mercedes ces dernières années. Mais pour le GP du Japon, une entrée supplémentaire est apparue beaucoup plus en avant, comme le montrent les flèches blanches sur l'image ci-dessous.

Dans les documents de présentation des améliorations, que les équipes doivent envoyer à la FIA avant chaque week-end de course et qui sont rendus publics par la suite, Red Bull a expliqué que, techniquement, cette entrée supplémentaire servait pour les "échangeurs de chaleur primaires montés dans le ponton".

La mise en place de cette entrée coïncide également avec la fermeture complète par l'équipe, comme elle l'a déjà fait avec des panneaux lors de certaines épreuves, de certaines sorties afin d'améliorer l'efficacité globale de la monoplace et de réaliser des gains aérodynamiques plus en aval.

Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull, a expliqué que l'emplacement de cette nouvelle entrée d'air avait fait l'objet d'un travail considérable, car il était essentiel de trouver celui permettant le meilleur compromis. "Lorsque vous essayez de mettre en place une entrée d'air, il serait vraiment idiot de la placer là où il y a peu de pression. Nous essayons donc d'affiner les choses et de choisir les entrées offrant la pression la plus élevée pour que le refroidissement du radiateur soit le plus efficace possible. C'est la raison d'être du réaménagement des entrées d'air. Cela nous offre quelques avantages."

Alors que les équipes cherchent constamment à faire des compromis aérodynamiques pour améliorer le refroidissement, Monaghan a précisé que l'ajout d'une entrée d'air supplémentaire n'était pas une réponse aux problèmes que l'équipe avait pu rencontrer lors des premières courses. Au contraire, il a expliqué que les changements faisaient partie d'une série de modifications décidées avant même que la RB20 ne prenne la piste.

"En fait, ça a été fait avant même d'avoir effectué le moindre tour de roue lors des essais de pré-saison", a-t-il déclaré. "Il s'agissait donc d'un petit gain de performance. La question était de savoir si nous pouvions l'intégrer à la voiture lors de la séquence hors Europe. Nous avons examiné la question et nous nous sommes dit : 'Oui, c'est possible'. Nous avons fabriqué des pièces et les avons envoyées en Australie. Puis nous avons récupéré le reste ici."

Nouveau plancher et freins revus

Freins avant de la Red Bull RB20. Photo de: Jonathan Noble

En plus des entrées d'air pour les pontons, Red Bull a apporté des modifications au plancher, notamment des changements subtils au niveau de la surface et une augmentation de la cambrure afin d'améliorer l'écoulement de l'air vers l'ailette de bord.

Ensemble, ces évolutions permettent d'augmenter l'appui aérodynamique tout en maintenant un niveau de stabilité adéquat. Monaghan a ajouté : "Visuellement, c'est assez frappant, et en termes d'ampleur des améliorations, c'est à peu près ce qui nous incite à apporter des évolutions."

Outre le plancher, Red Bull a également réduit la taille de ses conduits d'entrée et de sortie pour les freins avant. Cela a été possible en raison de la faible exigence en matière d'énergie de freinage à Suzuka, et le fait d'avoir un dispositif plus petit ici est plus efficace que de simplement obturer les conduits - comme l'équipe l'a fait lors des courses précédentes.