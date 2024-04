Red Bull ne redoute pas un nouveau problème de frein

Deux semaines après l'abandon inattendu de Max Verstappen au Grand Prix d'Australie, Red Bull a donné quelques informations sur le problème de frein survenu à l'arrière de la monoplace du Néerlandais. On a pu voir émerger plusieurs théories sur le sujet, certainement plus complexe qu'il n'y paraît et en fait lié à un enchaînement d'événements ayant mené à la défaillance spectaculaire de Melbourne. La surchauffe du frein arrière droit sur la RB20 avait handicapé son pilote dès l'extinction des feux, avant de déclencher un début d'incendie rédhibitoire quelques tours plus tard.

Directeur de l'ingénierie au sein de l'écurie autrichienne, Paul Monaghan a expliqué que l'origine du problème remontait en fait au tout début du week-end, quand il a fallu travailler sur la monoplace de Max Verstappen le vendredi, après une petite sortie de piste lors de la première séance d'essais libres. L'ingénieur est toutefois resté assez énigmatique, refusant d'entrer dans les détails.

"Comme je l'ai souvent vu lorsque des voitures abandonnent en course, une série d'événements s'est produite, dans un ordre précis, pour provoquer ça", souligne le Britannique. "On peut presque remonter jusqu'au vendredi. Le samedi, il y avait des indices peu clairs selon lesquels quelque chose n'allait pas, mais rien qui laissait penser que ça allait lâcher. Il y a eu plusieurs choses."

"Si on peut stopper la séquence d'événements, on arrête le problème. Il y a donc des petits changements mis en place pour essayer d'interrompre cette séquence. Et ça s'applique à toute la voiture, de manière à essayer d'interrompre un enchaînement d'événements si jamais ça doit mener à un abandon. Je ne vais pas vous dire que c'est une question de processus ou quoi que ce soit d'autre. Tout le monde fera de son mieux pour endiguer cette séquence [si elle se reproduit]."

Prenant très au sérieux ce qui s'est passé sur l'Albert Park, Red Bull a déjà apporté des changements pour le Grand Prix du Japon, et en fera d'autres à moyen terme.

"Il y a quelques changements subtils ici", confirme Paul Monaghan. "Il s'agit en fait d'un processus à long terme pour essayer de gérer les conduits d'air chaud. Il est clair que l'on ne veut pas revivre ça donc oui, des corrections s'appliquent depuis l'Australie, et d'autres pour le plus long terme arrivent au fur et à mesure que l'on révise les pièces."

Quoi qu'il en soit, Red Bull affiche une certaine confiance pour avoir déjà écarté de manière assez claire les soucis de Melbourne. Interrogé sur le risque de voir le problème se reproduire à Suzuka, Paul Monaghan se veut rassurant : "Non, j'en doute".