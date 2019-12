Pourquoi Sainz est devenu le "Smooth Operator" chez McLaren

Après avoir terminé dans le top 5 du Grand Prix de Hongrie, Sainz a eu un échange radio avec son ingénieur de course, Tom Stallard, durant lequel il a lancé : "Thomas, tu sais ce que c'était", avant de commencer à chanter la fameuse chanson. Cette dernière a alors été, de façon persistante, liée à l'Espagnol, sur internet notamment. Au Brésil, quand il a franchi la ligne au quatrième rang avant d'être promu troisième par la pénalité de Lewis Hamilton, il a de nouveau poussé la chansonnette.

Quand l'origine de ce gimmick lui a été demandé, Sainz a répondu : "Juste une chanson qui n'arrêtait pas de passer à la radio, dans la voiture, [pendant] le [week-end] du Grand Prix de Grande-Bretagne. J'ai juste commencé à l'entendre à la radio. Et apparemment, c'est une chanson assez célèbre."

Lire aussi : Bilan 2019 - Sainz au niveau des meilleurs

"Après la course [au Hungaroring], j'ai chanté cette chanson, sans savoir ce qu'était un 'smooth operator'. Et puis les gens dans l'équipe ont commencé à me dire ce qu'était un smooth operator. Et alors j'ai réalité que, eh bien, peut-être que je pouvais m'attribuer cela et commencer à créer une sorte de blague autour de moi. Mais je ne l'ai pas chantée car je me considérais comme un smooth operator, parce que je ne savais pas ce que c'était."

La traduction en français de "smooth operator" n'est pas forcément aisée mais cette expression peut tout à la fois évoquer une personne capable de gérer n'importe quelle situation de façon brillante mais également quelqu'un qui manipule les autres.

En tout cas, Sainz admet avoir cherché sur YouTube la vidéo de la chanson pour découvrir dans les commentaires des références à sa propre prestation : "Ouais, très drôle. Je les ai parcourus, et il y a des commentaires vraiment drôles du genre 'Nous sommes ici à cause de Carlos' et vous voyez 1000 likes."

Avec Jack Benyon et Oleg Karpov