Le programme du GP du Canada F1

Trois ans après sa dernière visite à Montréal, la Formule 1 retrouve le Grand Prix du Canada alors que les deux dernières éditions ont été annulées à cause de la crise sanitaire.

Horaires et programme TV du GP du Canada 2022

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a six heures de décalage horaire avec Montréal.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 17 juin

Essais Libres 1 20h00-21h00 Canal+ Sport

Essais Libres 2 23h00-00h00 Canal+ Sport

Samedi 18 juin

Essais Libres 3 19h00-20h00 Canal+ Sport Qualifs 22h00-23h00 Canal+ Sport Dimanche 19 juin

Course 20h00 Canal+

Infos

Apparu au calendrier pour la première fois en 1978 au calendrier, le circuit de l'île Notre-Dame, qui porte aujourd'hui le nom de Gilles Villeneuve, est l'un des préférés des pilotes. Sur le plan des infrastructures, ce tracé non permanent s'est doté en 2019 d'un paddock et de stands flambant neufs.

Côté piste, il propose un total de 13 virages et alterne entre des portions rapides, avec notamment une longue ligne droite de retour qui nécessite une grosse vitesse de pointe, et des portions plus sinueuses, faites de plusieurs chicanes. La toute dernière est la plus célèbre, jouxtée du fameux "mur des champions" qui ne laisse aucun droit à l'erreur.

Les records

Record de la pole Sebastian Vettel

Ferrari 1'10"240

(moy. : 223,514 km/h) 2019 Meilleur tour en course Valtteri Bottas

Mercedes 1'13"078 (moy. : 214,833 km/h) 2019

Les derniers polemen et vainqueurs à Montréal



Année Pole position Victoire 2019 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2018 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014 Daniel Ricciardo Nico Rosberg 2013 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2012 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2011 Jenson Button Sebastian Vettel 2010 Lewis Hamilton Lewis Hamilton

Météo

Les premières prévisions laissent redouter une journée pluvieuse, vendredi, pour les premiers essais libres. La situation devrait toutefois s'améliorer le samedi puis le dimanche, avec le retour de conditions plus agréables et des températures autour de 20°C au moment des qualifications et de la course.

Course suivante : Grand Prix de Grande-Bretagne (1-3 juillet)

Calendrier F1