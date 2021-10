Les Qualifs Sprint confirmées à Interlagos

Le troisième et dernier test grandeur nature pour les Qualifications Sprint aura bel et bien lieu au Brésil. Ce format inédit avant cette année a été voulu par les dirigeants de la Formule 1 et par les écuries pour se donner une chance de travailler sur des possibilités d'améliorer le spectacle, principalement en amont des Grands Prix.

Les toutes premières Qualifs Sprint de l'Histoire se sont déroulées cet été à Silverstone, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, où elles avaient affiché un visage plutôt séduisant pour le public. En revanche, la deuxième tentative à Monza, pour le Grand Prix d'Italie, a suscité davantage de critiques tout en ne convainquant pas forcément sur le terrain du spectacle.

Alors que les dirigeants de la F1 ont déjà fait savoir leur intention de multiplier le nombre de Qualifs Sprint en 2022, sans écarter la possibilité d'en modifier encore le format, l'ultime test aura lieu sur le tracé d'Interlagos le mois prochain.

La F1 a confirmé le programme du Grand Prix de São Paulo, qui fera par ailleurs son retour au calendrier sous cette nouvelle appellation, après son annulation en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. La même organisation qu'à Silverstone et Monza a été retenue pour le week-end du 12 au 14 novembre, avec une première séance d'essais libres le vendredi midi (heure locale), suivie des qualifications dans l'après-midi (16 heures à Interlagos, soit 19 heures en France métropolitaine).

Le samedi, la deuxième séance d'essais libres est maintenue à la mi-journée malgré les critiques ciblant son inutilité dans de telles circonstances, compte tenu de la réglementation du parc fermé. Les Qualifications Sprint auront lieu à 16h30 (19h30 en France). Le départ du Grand Prix de São Paulo sera donné le dimanche 14 novembre à 14 heures, soit 17 heures en France.

Les horaires du Grand Prix du Qatar, nouveau venu au calendrier cette année pour pallier l'annulation du Grand Prix d'Australie, ont également été communiqués. Les qualifications auront lieu le samedi 20 novembre à 17 heures (15 heures en France), et le Grand Prix exactement à la même heure le lendemain.