Quatre manifestants se sont introduits à Silverstone pour le GP

En raison des protocoles mis en œuvre par la F1 pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le Grand Prix de Grande-Bretagne a eu lieu à huis clos : seuls les commissaires, les médias accrédités et le personnel du paddock étaient autorisés à venir au circuit.

Une bannière rose du groupe écologiste Extinction Rebellion a toutefois été déployée devant des panneaux publicitaires au virage de Club – le dernier virage à Silverstone – alors que les F1 quittaient la grille pour le tour de formation. Des photos montrent les manifestants, vêtus de tee-shirts et masques arborant le logo du groupe, en train d'être escortés vers la sortie.

Un communiqué de Silverstone indique que les quatre individus impliqués dans la manifestation ont été placés en garde à vue : "Lors de la course, la police du Northamptonshire a été informée du fait que quatre personnes ont été appréhendées par les agents de sécurité de Silverstone dans l'enceinte du site. Les officiers travaillent étroitement avec le circuit de Silverstone et mènent une enquête exhaustive. Quatre personnes ont été arrêtées et sont en garde à vue."

Extinction Rebellion a publié un communiqué sur son site internet, indiquant que les manifestants n'étaient "pas là pour interrompre la course [de dimanche] mais pour envoyer un message clair à des millions de téléspectateurs : le monde entier est à côté de la plaque quand il s'agit de répondre à l'urgence climatique et écologique, et l'objectif de neutralité carbone en 2050 fixé par l'UE et le gouvernement britannique est bien trop peu ambitieux".

Donald Bell, qui représente Extinction Rebellion à Cambridge, a salué l'engagement de la F1 à être neutre en carbone d'ici 2030, avec cette manifestation apparemment destinée à envoyer un message au gouvernement européen et aux leaders du Royaume-Uni.

"Ce jour était une opportunité de rappeler au monde que la crise climatique et écologique n'a pas disparu et qu'elle s'intensifie chaque jour", a-t-il déclaré dimanche. "Bien que nous félicitions la Formule 1 d'avoir fait la promesse audacieuse d'avoir un impact nul d'ici 2030, ce fort leadership ridiculise l'objectif des gouvernements européen et britannique, qui est fixé à 2050. Selon les standards de la Formule 1, 2050, c'est largement trop tard. Il est temps que les gouvernements du monde entier montrent un peu de leadership à leur tour."

Ce n'est pas la première fois que des manifestants profitent d'un Grand Prix pour faire passer un message en faveur de l'environnement : à Spa-Francorchamps en 2013, Greenpeace avait protesté contre le sponsor-titre de la course, Shell.

