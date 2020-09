Racing Point engage l'ancien chef marketing de Michael Jordan

Jefferson Slack est le dernier des grands noms engagés par l'écurie Racing Point à la veille de son renommage en Aston Martin en vue de 2021, après l'annonce il y a quelques jours du recrutement du quadruple Champion du monde Sebastian Vettel. Slack compte 30 ans d'expérience dans le marketing et les affaires dans le sport, après avoir été responsable des activités marketing de Michael Jordan dans les années 1990.

Il s'est ensuite tourné vers le football, avec quatre années comme PDG du club italien de l'Inter Milan, et a ensuite occupé des postes de haut rang dans des firmes comme Wasserman et IMG. Sa plus récente expérience dans le monde des sports mécaniques fut un rôle de conseiller commercial auprès de la Dorna, détentrice des droits commerciaux du MotoGP.

Slack rejoint donc Racing Point avec effet immédiat en tant que nouveau responsable commercial. Il va renforcer l'équipe dirigeante, sous la direction du PDG et team principal Otmar Szafnauer.

"Avec les progrès que nous avons réalisés cette saison sur la piste et avec notre nouveau départ à venir en tant qu'Aston Martin F1 Team, nous avons une occasion unique de créer une nouvelle propriété sportive emblématique à la pointe de la Formule 1", a déclaré Lawrence Stroll, propriétaire de l'équipe Racing Point. "Nous sommes ravis de recruter Jefferson Slack pour nous aider à concrétiser toutes les opportunités commerciales et marketing qui nous attendent au niveau mondial."

Slack considère Racing Point comme "l'une des opportunités commerciales les plus excitantes, non seulement en Formule 1, mais dans l'ensemble de l'industrie du sport". Puis il ajoute : "Nous cherchons à créer une nouvelle marque sportive emblématique avec Aston Martin F1 Team, et dans le processus, nous pensons créer une plateforme marketing mondiale unique pour d'autres marques et partenaires. Je me réjouis de travailler avec Lawrence et Otmar, et de constituer une équipe commerciale et marketing de classe mondiale."

Racing Point est actuellement en lice pour sa saison la plus réussie en F1 à ce jour, avec une quatrième place au championnat constructeurs après neuf courses et un podium à son actif. L'équipe sera officiellement rebaptisée Aston Martin F1 Team pour la saison 2021, suite à l'investissement de Lawrence Stroll dans la firme automobile britannique au début de l'année.

