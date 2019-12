La règle de la pesée assouplie en essais libres

Dans l'air du temps depuis les deux controverses survenues cette saison, la modification réglementaire liée à la pesée lors des essais libres va évoluer dès la saison prochaine. Il s'agit en fait d'une modification de la manière dont est énoncé un point de règlement, de façon à donner une plus grande souplesse et liberté d'agir aux commissaires. Cet amendement a été ratifié par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, réuni jeudi soir à Paris.

Le changement fait suite à deux incidents qui ont fait parler en 2019, l'un concernant Pierre Gasly à Bakou, l'autre Sergio Pérez à Austin. À chaque fois, mais dans des circonstances différentes, le pilote avait manqué l'appel à la pesée et l'équipe était intervenue sur la monoplace avant de la ramener au stand FIA. Contraints par une réglementation très stricte, les commissaires n'avaient pas d'autre alternative que celle d'imposer un départ depuis la voie des stands lors du Grand Prix.

Dès le printemps, Christian Horner avait alerté sur la nécessité d'agir pour que des infractions commises en essais libres soient, pour certaines d'entre elles, sanctionnées avec plus de mansuétude afin de ne pas avoir d'incidence sur la course. "Je pense que tout le monde était d'accord, au cours d'une réunion que nous avons eue avec Ross Brawn et toutes les écuries, sur le fait que des pénalités du vendredi qui affectent le reste du week-end tout entier doivent être un peu revues, parce que je pense que c'était peut-être trop dur pour le 'crime' qui avait été commis", avait déclaré le directeur de Red Bull Racing.

D'autres discussions ont eu lieu récemment entre les écuries et la FIA, ce qui a conduit à une reformulation du point de règlement en question. Désormais, tout pilote qui manquera la pesée lors d'une séance d'essais libres sera "mentionné auprès des commissaires", lesquels disposeront alors d'une liberté totale pour punir ou non l'infraction. Ils pourront, s'ils le souhaitent, recourir aux diverses sanctions mises à leur disposition.