Des écarts plus importants entre les écuries avec le règlement 2022 ?

Suite à la pandémie de COVID-19 et pour éviter aux écuries de trop importantes dépenses en période de crise, la F1 a repoussé l'entrée en vigueur de la révolution technique à 2022 et instauré un gel partiel des monoplaces en 2021. Tout cela a malgré tout contribué au maintien de la tendance vue ces dernières saisons, à savoir un resserrement des performances entre les écuries au fur et à mesure.

Par exemple, lors des qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne, les huit premiers pilotes, appartenant à cinq écuries différentes, se tenaient en moins d'une demi-seconde. Six mois plus tôt, sur la même piste d'Imola, seul Lewis Hamilton était dans la même demi-seconde que le temps du poleman d'alors, Valtteri Bottas.

Même si la réglementation technique 2022 (en plus de la réglementation financière entrée en vigueur à partir de 2021) introduit un certain nombre d'éléments visant à resserrer les performances pour éviter de trop grandes disparités ainsi qu'une standardisation plus importante, d'aucuns craignent que ce changement majeur ne bouleverse l'équilibre des forces qui s'est peu à peu mis en place.

Pour Toto Wolff, directeur de Mercedes, le risque est important de voir de plus grands écarts entre les monoplaces la saison prochaine. "Si vous conservez les règles, le peloton converge", a déclaré l'Autrichien. "Pour ceux qui sont devant, les gains deviennent de plus en plus réduits, même en déployant plus d'efforts. Et à un moment donné, les équipes qui sont derrière vont également suivre cette courbe de progression rapide, et ensuite il y a la convergence."

"Si vous regardez les qualifications [d'Imola], c'est tip-top – la façon dont je l'ai ressenti, c'était la direction qu'il fallait prendre. Je vous promets que l'année prochaine, nous aurons une autre situation avec un peloton totalement dispersé. Peut-être pas avec Mercedes en tête, mais certainement un retour à la case départ."

La lutte est notamment intense, en ce début de saison, en tête du peloton, puisque Red Bull a profité des nouvelles règles et du travail de Honda pour faire au minimum jeu égal avec Mercedes qui a pourtant nettement dominé 2020 ; les deux écuries ont signé une pole et une victoire chacune lors des deux premiers Grands Prix de 2021. "Nous sommes derrière Red Bull en ce moment, dans tous les domaines de la voiture", a pour sa part estimé Wolff.

"Nous devons d'abord rattraper notre retard. Je pense que les dieux de la course ont été gentils avec nous à Bahreïn, nous avons tiré le maximum de la voiture [pour gagner]. C'était bien en course. Si tout fonctionne correctement et que tout le monde reste irréprochable [en qualifications], nous sommes deux dixièmes derrière Max [Verstappen] sur la grille, et non devant." "Mais dans le sport, tout se passe toujours différemment, et Lewis a vraiment réalisé un super tour [à Imola]. C'est pourquoi il était en tête. Nous tirons tout ce que nous pouvons contre ce que nous pensons être un meilleur package [chez] Red Bull."

