Ricciardo : "Nous sommes en colère et frustrés"

À son arrivée à Mexico, Daniel Ricciardo n'a pas caché sa déception d'avoir perdu le bénéfice de sa sixième place au Grand Prix du Japon, rétrogradant du même coup à la 12e place du championnat. Néanmoins, l'Australien insiste sur la motivation que tout le clan Renault souhaite tirer de cette nouvelle déconvenue, dans une année décidément bien compliquée dans les rangs du Losange.

Suite à la réclamation portée juste après la course de Suzuka par l'écurie Racing Point, Renault a appris mercredi soir la disqualification de ses deux monoplaces, qui avaient terminé dans les points lors du dernier Grand Prix. Réflexion faite, l'équipe tricolore a renoncé à faire appel, souhaitant passer à autre chose bien qu'ayant mis en lumière une décision à ses yeux "subjective" et paradoxale. Cette volonté d'enchaîner pour tenter de conclure au mieux la saison est partagée par Ricciardo.

"C'est fait, et la course a eu lieu il y a deux semaines", essaie de balayer le pilote australien. "J'ai fait ce que j'ai pu pour la réussir, je pense que c'était une bonne course. Mais les points sont envolés désormais. Je n'aurais rien pu faire différemment. J'ai appris la nouvelle, j'étais frustré, car ces huit points auraient été chouettes pour moi. Maintenant je regarde juste les vidéos embarquées de mon tour de pole position l'an dernier, pour m'enthousiasmer en vue de cette course. Nous devons aller de l'avant, car si nous continuons à nous attarder sur les malheurs ou les circonstances que nous avons rencontrés cette année, on sera toujours en train de s'apitoyer sur notre sort."

"Toujours quelque chose en travers de notre chemin"

Recruté à prix d'or pour devenir la figure de proue du projet Renault, l'ex-pilote Red Bull vit une première saison sous ses nouvelles couleurs qui n'a rien d'un long fleuve tranquille, et reconnaît volontiers que la pression est inévitablement accentuée. Son sentiment alors que l'exercice 2019 est celui de n'avoir jamais pu confirmer un résultat, avec un grain de sable qui n'était jamais loin pour enrayer les belles promesses.

"On s'attendait à ce que l'équipe continue sur sa lancée de l'année dernière avec des attentes élevées, et ça n'a pas vraiment été le cas jusqu'à présent", déplore Ricciardo. "Et lorsque quelque chose se passe, autre chose comme ça [la disqualification de Suzuka] se produit, ou comme ma pénalité à Singapour. Ça a été dur pour nous d'avoir une dynamique et une véritable série. On dirait qu'il y a toujours quelque chose en travers de notre chemin. Mais si l'on reste les bras croisés en se disant 'pauvres de nous', on n'avance pas."

"Parfois, ce n'est pas le plus agréable des sports", ajoute-t-il, faisant écho à ce même sentiment de frustration qu'il avait ressenti en 2018 chez Red Bull quand le manque de fiabilité ne le lâchait pas. Mais Ricciardo apprécie encore et toujours "le défi" à relever en F1. "Même après ce qui s'est passé avec le résultat du Japon, je le vois dans l'équipe", conclut-il. "Oui, nous sommes en colère et frustrés, mais nous nous disons tous : 'On s'en fout, allons récupérer les points perdus'. On utilise les mauvais jours comme une motivation, et les bons jours, on les apprécie. C'est important de célébrer les belles journées."