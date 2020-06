Sauber a pris contact avec Räikkönen dès 2017

Selon toute vraisemblance, Kimi Räikkönen deviendra d'ici la fin de l'année le pilote de Formule 1 à avoir disputé le plus grand nombre de Grands Prix, délogeant ainsi Rubens Barrichello et ses 323 départs. Le Finlandais n'est qu'à dix longueurs du Brésilien et s'apprête à disputer sa deuxième saison sous les couleurs d'Alfa Romeo. L'écurie est gérée par Sauber, avec qui il a renoué l'an passé suite à la non-reconduction de son contrat chez Ferrari. Si tout s'était fait très vite à l'automne 2018 pour entériner ce retour au bercail, Räikkönen ayant débuté chez Sauber en 2001, les premiers contacts avaient en fait été établis beaucoup plus tôt.

"Je travaillais dessus depuis longtemps", révèle Beat Zehnder, team manager historique de Sauber – et désormais Alfa Romeo Racing –, dans un entretien accordé à Motorsport.com. "Lorsqu'il a terminé troisième à Silverstone en 2017 avec Ferrari, il m'a ramené dans son jet privé. Puis nous avons commencé à discuter de son avenir. Je lui ai dit : 'Écoute, si tu ne pilotes plus pour Ferrari ou s'ils te licencient, s'il te plaît contacte-moi. Je rendrai cela possible. Nous trouverons un moyen, si tu es intéressé et motivé pour revenir chez Sauber'. Au fil des années, nous avons toujours eu des discussions à ce sujet."

C'est en amont du Grand Prix d'Italie 2018, à Monza, que Ferrari a annoncé à Räikkönen que son contrat ne serait pas prolongé pour 2019 afin de laisser la place à Charles Leclerc. C'est alors que le Champion du monde 2007 a rapidement pris contact avec Beat Zehnder et Frédéric Vasseur, directeur de Sauber. Un accord a été trouvé quelques jours plus tard.

"À Monza en 2018, lorsque Ferrari a décidé de prendre Charles, il y a immédiatement eu des contacts", précise Beat Zehnder. "Il y avait une réunion prévue le mardi après la course avec Fred, Kimi et moi-même. Nous avons bouclé un contrat en moins de deux heures. Enfin, un contrat… Nous avions un accord, car Kimi ne lit pas les contrats !"

Entre les débuts du jeune et inconnu Räikkönen en 2001 chez Sauber au Iceman qui y a fait son retour l'an passé, Zehnder a pu mesurer à quel point le pilote a changé, évolué, mûri en 18 ans. "Il a toujours eu de bonnes sensations pour la voiture", explique-t-il. "Désormais, il sait ce qui change sur la voiture, il sait exactement comment change son comportement quand il fait ceci ou cela sur la voiture. Sa vision technique d'ensemble de la voiture est très bonne. Il est motivé et n'édulcore pas les choses. Parfois lors de réunions, c'est le boulot des ingénieurs de probablement dire les choses mieux qu'elles ne le sont, et Kimi va dire : 'Non, non, croyez-moi, ce n'est pas la bonne chose à faire, nous devons aller dans une autre direction'. Il est très clair dans ses opinions."

Propos recueillis par Luke Smith