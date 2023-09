Spa 2008, le jour où Hamilton a été "berné" par la FIA

Depuis plusieurs mois, la saison 2008 de Formule 1 revient régulièrement sur le devant de la scène, portée par l'action en justice qu'envisage Felipe Massa pour obtenir réparation (morale et financière), considérant que l'épisode du Crashgate du Grand Prix de Singapour et l'inaction des instances l'auraient privé du titre mondial en fin de saison. Toutefois, quelques semaines avant l'épreuve de Marina Bay, la discipline s'était cette saison-là déjà offert une grosse controverse.

Retour il y a tout juste 15 ans, le dimanche 7 septembre 2008. Le circuit de Spa-Francorchamps accueille la 13e des 18 manches du calendrier. La course démarre sur une piste légèrement humide, avec Lewis Hamilton (McLaren) en pole position devant Massa (Ferrari), les deux hommes occupant aussi les deux premières places du classement pilotes, avec respectivement 70 et 64 points, suivis par Kimi Räikkönen (Ferrari, 57 pts) et Robert Kubica (BMW Sauber, 55 pts).

Après avoir maintenu sa première place dans le premier tour, le Britannique commet une erreur et part en tête-à-queue à la Source dans le second. Même s'il conserve provisoirement le commandement, il est finalement dépassé par Räikkönen aux Combes. Par la suite, et après deux vagues d'arrêts au stand, les deux hommes vont maintenir leur position jusqu'à quelques tours de la fin, moment où la pluie entre véritablement en scène.

Les conditions empirent notablement dans les quatre dernières boucles et Hamilton revient alors sur les talons du Finlandais. Une lutte dantesque s'engage entre les deux pilotes armés de gommes pour piste sèche (mais à l'époque rainurées) sur un asphalte de plus en plus humide. Dans le 42e tour, le pilote McLaren tente l'extérieur au freinage de l'Arrêt de Bus, se hisse aux côtés de la Ferrari, mais doit couper la chicane pour éviter le contact.

Lewis Hamilton coupe la chicane dans sa lutte avec Kimi Räikkönen.

Devant le Finlandais après ce court-circuitage, Hamilton ralentit et rend aussitôt sa place à Räikkönen dans la courte ligne droite, en se positionnant alors derrière, avant d'attaquer à nouveau au freinage de la Source, profitant notamment d'un freinage très tôt de son adversaire. Cette fois-ci, le dépassement est sur la piste.

"Je venais de court-circuiter [la chicane] et je savais que je devais le laisser passer", déclarera Hamilton juste après l'épreuve. "C'est ce que j'ai fait. Ensuite, je me suis remis dans son sillage et je l'ai à nouveau dépassé au virage suivant. Il m'a touché à l'arrière et j'ai failli partir en tête-à-queue. C'était une belle bagarre et je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit de mal. C'est de la course automobile. Je pense que c'était tout à fait correct."

La suite de l'avant-dernier tour verra la bataille se transformer en ballet : au virage 12, les deux hommes sont surpris par la Williams de Kazuki Nakajima, quasiment à l'arrêt en pleine trajectoire dans Fagnes. Hamilton sort de piste pour éviter l'accident et doit passer par l'herbe alors que Räikkönen parvient à rester sur l'asphalte. On pense que celui qui était alors Champion du monde en titre a pris un avantage décisif mais aussitôt après, Iceman part à la faute à la sortie du virage 13, effectue un tête-à-queue et voit Hamilton retrouver le commandement.

Hamilton vainqueur pendant deux heures

Lewis Hamilton franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, deux heures avant d'être rétrogradé.

Le pilote de la Scuderia commet finalement l'erreur de trop tôt à Blanchimont en perdant le contrôle de sa F2008 avant d'aller percuter le muret intérieur, mettant fin à sa course. Dans la dernière boucle, Hamilton se contente de survivre pour rallier l'arrivée et – le pense-t-il – remporter l'une de ses victoires les plus marquantes, avec une avance d'une quinzaine de secondes sur Massa, pourtant revenu sur les talons des deux hommes au moment de leur lutte, mais en perdition par la suite.

Cependant, c'est sans compter sur les commissaires de course. En effet, une enquête est lancée sur la manœuvre de Hamilton au moment où celui-ci a coupé la chicane finale dans le 42e tour. Elle étonne car il a clairement et ostensiblement laissé repasser Räikkönen dans la ligne droite des stands avant de retenter sa chance au virage suivant.

Un peu plus de deux heures après la fin de la course, la nouvelle tombe : Hamilton est sanctionné d'un drive through, transformé en 25 secondes de pénalité comme le veut le règlement en pareil cas. La laconique décision des commissaires indique, sans plus de précision, que le Britannique a "coupé la chicane et gagné un avantage", ce qui constitue une infraction à l'article 30.3 a) du Règlement Sportif de la F1 et à l'article 2 g) du Chapitre IV de l'Annexe L du Code Sportif International (CSI).

La décision des commissaires sanctionnant Lewis Hamilton de 25 secondes de pénalité à Spa en 2008.

De vainqueur, Hamilton passe soudainement troisième, derrière Massa et Nick Heidfeld. Au lieu de quitter la Belgique avec une avance de huit points sur le Brésilien (à une époque où la victoire en vaut 10 et la deuxième place 8), elle n'est alors que de deux unités (76 contre 74). McLaren fera appel de la sanction, mais en vain puisque les pénalités de drive through ne sont tout simplement pas susceptibles d'appel (article 152 du CSI).

Polémique et précédent du GP du Japon 2005

La situation crée vite la polémique. Que ce soit sur la faute dont est accusé Hamilton ou sur l'ampleur de la pénalité. D'aucuns insisteront sur le fait qu'il n'existait à l'époque pas de moyen pour les commissaires d'infliger une pénalité en temps moins forte. Le règlement permettait tout de même, aux côtés du drive through et du stop and go de 10 secondes au stand, d'infliger 10 positions de pénalité sur la grille du GP suivant.

Toutefois, c'est sur la question fondamentale des actions à mener lorsqu'un avantage indû est tiré que le débat de cristallise : Hamilton ayant clairement rendu sa position en se replaçant derrière Räikkönen, pourquoi aurait-il fallu qu'il attende avant de retenter sa chance ?

La situation est d'autant plus confuse qu'un précédent assez récent existait à l'époque et semblait aller dans le sens de Hamilton : celui du GP du Japon 2005. À l'époque, Fernando Alonso avait dépassé Christian Klien en court-circuitant la dernière chicane. Il avait alors rendu la position immédiatement au début de la ligne droite avant de se blottir dans l'aileron de la Red Bull et de passer au premier virage.

La direction de course avait alors demandé à Renault de rendre la place mais quand l'écurie avait fait valoir que l'Espagnol l'avait déjà fait, l'ordre avait été annulé par Charlie Whiting, directeur de course. Trop tard, toutefois, puisqu'Alonso avait entretemps laissé repasser Klien une seconde fois.

Fernando Alonso coupe la chicane dans sa lutte avec Christian Klien.

À Spa en 2008, se souvenant de cette situation et voulant s'en prémunir, McLaren avait d'ailleurs expressément demandé à deux reprises à la direction de course si les actions de Hamilton avaient été correctes, ce à quoi Whiting avait répondu par l'affirmative.

S'exprimant à l'époque dans le podcast publié par Renault après les GP, Pat Symonds, directeur exécutif de l'ingénierie du Losange et qui jouera un rôle important dans le Crashgate quelques semaines plus tard, déclarait : "Après avoir revu la situation, je suis vraiment désolé pour Lewis. Je pense qu'il a été très durement traité."

"Cela soulève de nombreuses questions intéressantes, et je ne parle pas de la question de savoir si la FIA est du côté de Ferrari. Il faut croire qu'elle est impartiale, le sport n'existerait pas si nous ne le croyions pas. Mais je pense que cela remet en question la philosophie [de la discipline], car tout le monde dit qu'il faut plus de dépassements en Formule 1, qu'il faut plus de spectacle et qu'il faut plus de personnalités. Et pourtant, j'ai l'impression que tout ce qui se passe en réalité semble aller à l'encontre de cela."

"Ici, nous avons eu une belle course avec des gens qui se battaient vraiment les uns contre les autres, et pourquoi ? Si on nous l'enlève, pourquoi prendre ce risque ? Pour moi, les faits sont assez clairs rétrospectivement. J'ai regardé les vidéos, j'ai regardé les données publiées qui montrent que Lewis était presque 7 km/h plus lent que Räikkönen sur la ligne, vous pouvez clairement voir sur la caméra embarquée qu'il le laisse passer complètement devant, et à mon avis Räikkönen a juste freiné très tôt."

"Lewis lui a fait l'intérieur, et si vous regardez les images de la caméra embarquée, Lewis a passé l'épingle très facilement. Il n'a pas eu de grosse glissade, il n'a pas eu à corriger, il n'est pas allé trop profondément et n'est pas sorti large, c'était une manœuvre parfaitement légitime, et il n'a pas fallu attendre beaucoup plus longtemps pour que Raikkonen le dépasse [à nouveau]. C'est ça la course, c'est ça que nous voulons"

Quelques jours après la décision du GP de Belgique, Autosport rapportait que la FIA s'était fendue d'une clarification des règles, indiquant aux pilotes "qu'au cas où un pilote couperait une chicane et gagnerait une position, il devrait non seulement rendre cette place mais aussi attendre un autre virage avant de tenter de la reprendre". "Par le passé, ce n'était pas méga, méga clair", souligne alors Mark Webber, alors pilote Red Bull.

Hamilton "berné" par la FIA

Le podium du GP de Belgique 2008, avant la pénalité de Hamilton.

Dix ans après, Hamilton n'avait pas vraiment digéré cet épisode. Le Britannique, à l'époque interrogé dans le cadre d'une vidéo officielle de la Formule 1 dans laquelle il devait s'adresser au Lewis Hamilton de 2007, avait ainsi déclaré : "Ne laisse pas la FIA te berner à Spa. Il faudra que tu fasses attention."

"Ils vont dire que c'est OK pour toi de laisser Kimi passer et que tu en auras fait assez. Et à la fin de la course, ils ne vont pas te laisser garder cette victoire. Donc il faut que tu redoubles d'efforts, il faut que tu fasses encore plus. Laisse Kimi passer et donne lui une bonne marge afin qu'ils ne puissent pas utiliser cela comme une excuse."

