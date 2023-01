Sebastian Montoya rejoint le Red Bull Junior Team

Charger le lecteur audio

Sebastian Montoya, fils du septuple vainqueur en Formule 1 Juan Pablo Montoya, était déjà athlète Red Bull et le voici à présent membre à part entière de l'académie de jeunes pilotes du géant des boissons énergétiques. L'annonce de son recrutement intervient dans la foulée de celles d'Enzo Fittipaldi et du vice-champion de F3, Zane Maloney, en fin d'année dernière.

On sait d'ores et déjà que le Colombien va disputer le Championnat du Moyen-Orient de Formule Régionale avec Hitech au cours des deux mois à venir. Il est également attendu en F3, où son équipe n'a pas encore été officialisée, lui qui a disputé un premier meeting en 2022 avec Campos en remplacement de Hunter Yeany, blessé, avec à la clé sept points en poche. En novembre dernier, c'est avec Hitech déjà qu'il avait participé au test d'après-saison, aux côtés de Gabriele Mini qui a, lui, été confirmé dans le line-up de l'équipe pour cette campagne de F3.

"[Je suis] ravi d'annoncer que je fais désormais partie du Junior Team officiel de Red Bull", a commenté Sebastian Montoya, 17 ans. "L'année passée, je suis devenu l'un des athlètes de la marque et nous allons maintenant travailler ensemble vers l'objectif ultime : la F1."

Sebastian Montoya et son père, Juan Pablo Montoya

En 2022, Montoya s'est classé 13e du Championnat d'Europe de Formule Régionale sous les couleurs de Prema, et septième du Championnat d'Asie pour Mumbai Falcons India Racing, structure soutenue par Prema. On l'a également vu en IMSA, dans la catégorie LMP2, pour prendre part aux 12 Heures de Sebring aux côtés de son père, puis à Petit Le Mans et aux 6 Heures de Watkins Glen. L'année précédente, il avait fini quatrième de F4 Italie et neuvième en ADAC F4, déjà avec Prema.

Enzo Fittipaldi et Zane Maloney, annoncés dans le Red Bull Junior Team ces dernières semaines, devraient tous deux devraient se retrouver en F2 cette saison, où le Brésilien continuera de courir pour Carlin et où son acolyte barbadien est attendu à son tour. Avec désormais Sebastian Montoya, ils rejoignent un groupe déjà composé de Liam Lawson, Ayumu Iwasa, Jehan Daruvala, Dennis Hauger, Isack Hadjar, Jak Crawford et Jonny Edgar.