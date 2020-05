Comment la sécurité en F1 a changé à jamais après Imola 1994

Imola n'était que la troisième manche du championnat, et il y avait déjà eu un certain nombre d'accidents importants en essais et en course avant que les morts de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna n'entraînent un changement d'approche radical dans la protection des pilotes.

La saison 1994 a été marquée par un grand changement de règles, qui n'avait pas seulement pour but de réduire les coûts et de rendre le contrôle aux pilotes. La FIA avait également tenté de limiter les équipes dans leur utilisation aventureuse des systèmes de contrôle électronique.

Au cours des saisons précédentes, Williams avait fait la loi, et sa suspension active avait joué un rôle considérable dans ses victoires. Cependant, d'autres aides électroniques, telles que l'ABS et le contrôle de traction, avaient commencé à se généraliser, tandis que des solutions comme les roues arrière directionnelles et la transmission à variation continue (CVT) avaient été testées mais non utilisées en course.

Tous ces dispositifs étaient bannis pour 1994 et cela allait avoir un impact important sur le comportement des voitures, tant d'un point de vue aérodynamique que mécanique.

La réaction de l'instance dirigeante aux événements d'Imola a été rapide, car pour le GP d'Espagne, deux courses plus tard seulement, les équipes ont été obligées de modifier la conception des plaques d'extrémité de leurs ailerons avant et la longueur du diffuseur, afin de réduire l'appui et de ralentir les voitures.

Utilisez les flèches ci-dessous pour voir les différents changements apportés à la réglementation en matière de sécurité :