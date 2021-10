Sondage F1 : Des fans plus jeunes et plus diversifiés

Plus de 167'000 fans répartis dans 187 pays différents ont répondu au plus grand sondage sur la Formule 1. L'âge moyen des sondés a été fixé à 32 ans, ce qui est une baisse de quatre ans par rapport au précédent sondage, qui a eu lieu en 2017. De plus, la participation des femmes a doublé entre 2017 et 2021.

Cette tendance reflète le virage numérique pris par la F1 récemment, la série-documentaire de Netflix "Drive To Survive" étant l'un des meilleurs exemples. À noter que c'est aux États-Unis, en Inde, en Chine et au Mexique où a été enregistrée la plus forte croissance de ce nouveau public, qui a indiqué suivre la F1 depuis moins de cinq ans.

"Une plus grande diversité et un public plus jeune nous permettra de captiver l'attention d'un plus grand nombre de personnes", a expliqué Stefano Domenicali, PDG de la F1. "C'est essentiellement quelque chose dont nous avons vu l'effet en adoptant le bon langage, la bonne narration et les bons outils, qui sont plus proches de la façon dont la jeune génération travaille et se comporte. Et c'est quelque chose que nous allons développer davantage. C'est clairement le boost le plus encourageant et le plus important que nous devons garder pour l'avenir."

"Si je compare l'âge moyen des personnes qui achètent des billets pour les Grands Prix, je vois le même genre de résultats sur quatre ou cinq ans. Et cela nous motive également à réfléchir à ce qui rend un évènement incroyable lorsque les gens se rendent sur place. Il est bon de voir les ondes qui se dégagent pour le futur à travers ces recherches."

"Nous prenons [ces résultats] très au sérieux, nous ne serions pas là sans les fans. En dépit des lieux différents, des cultures différentes, il est vraiment crucial pour nous d'être en mesure de voir les tendances émerger afin que nous puissions prendre les bonnes décisions pour l'avenir."

À ce sujet, Fernando Alonso a commenté : "Il y a une plus jeune génération qui regarde la F1, donc je suis satisfait de voir ce qu'ils pensent du championnat. Je pense que la fanbase diffère un peu de celle d'avant, il y a deux ou trois ans, avec la série de Netflix, etc. Les sondages sont très importants. Nous en avons eu un il y a quelques années avec des réponses très intéressantes, et [celui de 2021] est le plus grand que nous ayons eu, donc ce sondage va fournir des réponses encore plus intéressantes de la part des fans."

La répartition géographique est également plus importante que jamais, avec notamment un doublement des réponses en provenance d'Asie/Pacifique, d'Afrique et du Moyen-Orient. L'enthousiasme des fans s'est également reflété à travers les cinq principaux attributs de la F1, à savoir "passionnant", "technologique", "cher", "compétitif" et "divertissant". C'est la première fois que les termes "compétitif" et "divertissant" apparaissent. À titre de comparaison, "ennuyant" était l'un des traits les plus évoqués du sondage de 2015.

Concernant la santé actuelle du championnat, 55% des fans ont indiqué que la F1 était dans un meilleur état qu'auparavant. Des augmentations ont également été enregistrées dans les attributs clés suivants : "offre des courses passionnantes", "présente les voitures les plus rapides", "présente les meilleurs pilotes" et "dispose d'une technologie d'avant-garde". L'affirmation "permet de nombreux dépassements" est le seul attribut qui n'a pas donné satisfaction, ce qui prouve que le futur Règlement Technique devrait améliorer le championnat à cet égard.

"La bonne nouvelle, c'est que des décisions ont déjà été prises. En 2022, nous verrons une nouvelle génération de monoplaces qui permettra d'améliorer les batailles sur la piste", a ajouté Domenicali.