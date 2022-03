Stats Bahreïn 2022 - Hamilton bat (encore) un record de Schumacher

Charger le lecteur audio

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la première manche de la campagne, le GP de Bahreïn.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la 18e édition du Grand Prix de Bahreïn, ce qui place l'épreuve à égalité avec le GP du Portugal dans l'Histoire de la discipline. Le circuit de Sakhir accueillait quant à lui son 19e GP, soit autant qu'Indianapolis et Sepang.

>>> C'était la quatrième fois que Bahreïn accueillait la manche inaugurale d'une saison, après 2006, 2010 et 2021.

>>> Fernando Alonso a signé son 335e départ en F1, ce qui le rapproche à 15 longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

>>> Appelé de dernière minute pour remplacer Sebastian Vettel, Nico Hülkenberg a pris son 180e départ en F1. Seuls cinq pilotes sur la grille actuelle en comptent plus.

>>> Zhou Guanyu est devenu le 771e pilote à prendre au moins un départ en F1, et le premier Chinois. C'est la 39e nationalité différente à avoir un représentant sur la grille d'un Grand Prix.

>>> C'était un 250e départ pour Mercedes en tant que constructeur. La marque à l'étoile compte 135 pole positions, 124 victoires et 265 podiums.

Les qualifications

>>> Charles Leclerc a signé la 10e pole position de sa carrière, soit autant que Jochen Rindt. C'est sa seconde à Bahreïn, après la toute première de sa carrière en 2019.

>>> C'est la 231e pole pour Ferrari en tant que constructeur et la 232e en tant que motoriste.

>>> Il s'agit du meilleur résultat d'ensemble de la Scuderia en qualifications depuis le Grand Prix du Japon 2019 (Sebastian Vettel 1er, Charles Leclerc 2e).

>>> Pour le 102e Grand Prix consécutif, et malgré son passage chez Alfa Romeo, Valtteri Bottas a terminé les qualifications dans le top 10 (avant application de toute pénalité sur la grille donc). C'est toujours un record.

>>> La 7e place de Kevin Magnussen est son meilleur résultat depuis le GP de Monaco 2019 et le meilleur de Haas depuis le GP d'Allemagne 2019 (Romain Grosjean 6e).

>>> La 6e place de Bottas représente le meilleur résultat d'Alfa Romeo depuis le GP d'Allemagne 2019 (Kimi Räikkönen 5e).

>>> La 12e place en qualifications est la meilleure pour Mick Schumacher depuis ses débuts en F1.

>>> Pour la première fois de sa carrière, Daniel Ricciardo a été battu par un équipier à Bahreïn. Il s'est qualifié 18e ; excluant sa disqualification au GP de Singapour 2019, c'est son pire résultat depuis le GP de Hongrie 2019 (18e). Pour trouver pire, il faut remonter au GP de Grande-Bretagne 2017 (20e).

>>> Pour la deuxième fois lors des trois derniers Grands Prix, les deux Aston Martin ont été éliminées en Q1. Ce n'était pourtant jamais arrivé lors des 46 séances qualificatives précédentes.

La course

>>> Charles Leclerc a remporté la 3e victoire de sa carrière. Il égale notamment Phil Hill, Didier Pironi, Heinz-Harald Frentzen et Giancarlo Fisichella.

>>> Leclerc a également obtenu son 5e meilleur tour en course, aussi bien que Giuseppe Farina, Jody Scheckter ou encore ce même Pironi.

>>> En conséquence, Leclerc est devenu le 47e pilote à signer un hat-trick en Formule 1 (pole position, victoire et meilleur tour en course). Il est le sixième du plateau actuel à réaliser cette performance, accompagné par Lewis Hamilton (19), Sebastian Vettel (8), Fernando Alonso (5), Max Verstappen (3) et Valtteri Bottas (2).

>>> Ferrari a signé sa 239e victoire en tant que constructeur, la 240e en tant que motoriste, et son 85e doublé. Dans les trois cas, la Scuderia n'avait pas été à pareille fête depuis le Grand Prix de Singapour 2019 (victoire de Sebastian Vettel devant Charles Leclerc). Ces 45 courses sans victoire ont représenté la pire période de disette pour l'écurie depuis les 59 Grands Prix entre l'Espagne 1990 et l'Allemagne 1994.

>>> C'est un 14e podium pour Charles Leclerc, qui égale Richie Ginther, un 7e pour Carlos Sainz, autant que Luigi Musso, Pedro Rodríguez et Johnny Herbert, et un 183e pour Lewis Hamilton, recordman en la matière.

>>> Hamilton est monté sur le podium lors de 16 saisons d'affilée de 2007 à 2022, c'est un nouveau record (15 saisons consécutives pour Michael Schumacher de 1992 à 2006).

>>> Carlos Sainz signe une 16e course d'affilée dans les points, ainsi qu'une 30e consécutive à l'arrivée ; seuls Lewis Hamilton (62), Daniel Ricciardo (34) et Nick Heidfeld (33) font mieux dans le second domaine.

>>> Charles Leclerc, qui a mené pendant 55 des 57 tours à Bahreïn, a fait sa 13e apparition en tête d'un Grand Prix, autant que Heinz-Harald Frentzen. Carlos Sainz, lui, a passé le cap des 100 km en tête (105), bien loin de Leclerc (1968).

>>> Ferrari a mené toute la course pour la première fois depuis le Grand Prix de Belgique 2018 avec Sebastian Vettel.

>>> Guanyu Zhou est le 77e pilote à être entré dans les points pour ses débuts, 500 Miles d'Indianapolis compris de 1950 à 1960.

>>> Avec Valtteri Bottas 6e et Guanyu Zhou 10e, Alfa Romeo a signé sa meilleure performance d'ensemble depuis le GP du Brésil 2019 (Kimi Räikkönen 4e, Antonio Giovinazzi 5e).

>>> Quant à l'écurie Haas, la 5e place de Kevin Magnussen représente son meilleur résultat depuis le Grand Prix d'Autriche 2018 (Romain Grosjean 4e, Kevin Magnussen 5e).

>>> Mick Schumacher a signé le meilleur résultat de sa jeune carrière avec la 11e position.

>>> Aucune McLaren n'a roulé dans le top 10 lors de cette course (Norris 13e au mieux), une première depuis le GP de Chine 2019 (Sainz 13e au mieux).

>>> Red Bull Racing a enregistré son premier double abandon depuis le GP d'Autriche 2020, alors avec Max Verstappen et Alexander Albon.

>>> Max Verstappen a ainsi le taux d'abandon le plus élevé de la grille (30/142, soit 21,13%), devant l'intérimaire Nico Hülkenberg (21,11%) et Fernando Alonso (20,60%).