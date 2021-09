Stats Russie 2021 - McLaren-Ferrari-Williams, comme au bon vieux temps

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la 15e manche de la campagne, le GP de Russie.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la 8e édition du Grand Prix de Russie, soit autant que de GP de Turquie. Sotchi est le théâtre de cette épreuve pour la 8e fois également, ce qui place le circuit au niveau de Mosport, Long Beach, Istanbul et Austin.

>>> De retour sur la grille après son COVID, Kimi Räikkönen a augmenté le record de départs en Grands Prix à 343. C'est mieux que Fernando Alonso (327) et Rubens Barrichello (323).

Les qualifications

>>> Lando Norris est devenu le 102e pilote à signer une pole position en Formule 1, ainsi que le 10e en activité.

>>> C'est une 156e pole pour McLaren, ainsi qu'une 214e pour Mercedes en tant que motoriste. La marque à l'étoile surpasse Renault (213).

>>> McLaren n'avait pas signé de pole position depuis 8 ans, 10 mois et 1 jour, ou 172 Grands Prix. Lewis Hamilton avait alors été le plus rapide en qualifications au Brésil 2012. Aucun constructeur présent en continu n'a attendu si longtemps : seul Benetton dépasse les 100 GP, avec 7 ans, 8 mois et 8 jours entre l'Italie 1986 et Monaco 1994.

>>> Lando Norris était en première ligne pour la 2e fois de sa carrière, tandis que c'était une première pour Carlos Sainz, qui a réalisé sa meilleure performance en qualifications.

>>> C'est la première fois que McLaren et Ferrari partagent la première ligne depuis le Grand Prix d'Italie 2010, à chaque fois avec un Anglais chez McLaren (Jenson Button, Lando Norris) et un Espagnol chez Ferrari (Fernando Alonso, Carlos Sainz).

>>> Avec George Russell troisième, c'est la première fois que le top 3 est composé d'une McLaren, d'une Ferrari et d'une Williams depuis le Grand Prix du Brésil 2004 (Rubens Barrichello pour Ferrari, Juan Pablo Montoya pour Williams, Kimi Räikkönen pour McLaren).

>>> Lando Norris et Carlos Sainz sont le premier duo de pilotes sans victoire en Grand Prix à monopoliser une première ligne depuis Heikki Kovalainen et Mark Webber à Silverstone en 2008.

>>> Sixième, Fernando Alonso n'était pas entré dans le top 6 en qualifications depuis le Grand Prix des États-Unis 2014.

La course

>>> Lewis Hamilton a remporté une 100e victoire historique en Formule 1.

>>> C'est la 120e victoire de Mercedes en tant que constructeur et la 207e en tant que motoriste.

>>> Mercedes-Benz reste invaincu lors des dix éditions du Grand Prix de Russie, d'abord en 1913 et en 1914, puis de 2014 à 2021.

>>> Lewis Hamilton a remporté cinq des huit Grands Prix de Russie auxquels il a participé, soit un taux de réussite de 62,5%.

>>> Hamilton est aussi le premier pilote à s'imposer en s'élançant hors du top 3 à Sotchi. Il était quatrième sur la grille. C'est sa première victoire en partant quatrième depuis le Grand Prix de Hongrie 2009.

>>> Lando Norris a signé son 3e meilleur tour en course, égalant notamment Jochen Rindt, Keke Rosberg et Pierre Gasly.

>>> C'est un 176e podium pour Lewis Hamilton, c'est toujours un record, un 53e pour Max Verstappen et un 5e pour Carlos Sainz, qui égale notamment Olivier Panis et Lando Norris.

>>> Max Verstappen a fini deuxième en partant 20e. 500 Miles d'Indianapolis non inclus, seuls cinq pilotes ont gagné autant de places et fini si haut : John Watson (22e -> 1er au GP des États-Unis Ouest 1983), Niki Lauda (23e -> 2e au même GP), Jacques Laffite (20e -> 2e au GP d'Australie 1985), Juan Pablo Montoya (20e -> 2e au GP d'Allemagne 2005) et Sebastian Vettel (20e -> 2e au GP d'Allemagne 2019).

>>> Max Verstappen est le premier pilote à monter sur le podium en étant hors du top 5 à cinq tours de l'arrivée depuis Michael Schumacher au Grand Prix d'Europe 2012.

>>> Daniel Ricciardo était à l'arrivée pour une 31e course consécutive, c'est la quatrième meilleure série de tous les temps.

>>> George Russell a marqué des points quatre fois sur les cinq derniers Grands Prix, seuls Max Verstappen et Carlos Sainz font mieux.

>>> Sergio Pérez a marqué 16 points sur les six derniers Grands Prix, autant que George Russell. Dix pilotes font mieux et en ont engrangé plus de 25.

>>> Mick Schumacher a connu le premier abandon de sa carrière mais est le pilote qui en a proportionnellement le moins (6,67%) en Formule 1, devançant Valtteri Bottas (9,36%). C'est l'autre pilote Haas, Nikita Mazepin, qui en a le plus (26,67%) devant Max Verstappen (21,64%).

>>> Valtteri Bottas reste sur 22 Grands Prix sans victoire, c'est sa pire série depuis qu'il a rejoint Mercedes.

>>> Sebastian Vettel reste sur 38 courses sans victoire depuis le Grand Prix de Singapour 2019, du jamais vu depuis le début de sa carrière.