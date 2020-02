Steiner explique ce qui a provoqué l'accident de Magnussen

Le roulage de vendredi avait déjà été interrompu, pour Haas, par une fuite hydraulique. Dans l'après-midi, quand Kevin Magnussen a pris la piste, il a connu une sortie de piste causée par un problème d'entretoise qui a endommagé la jante et fait s'échapper de l'air du pneu. Le Danois, piégé dans les virages 7 et 8, est parti en tête-à-queue dans les graviers avant de toucher légèrement le mur de pneus à l'extérieur. Cela a sonné la fin de la journée pour Haas, qui a indiqué que les réparations étaient trop importantes.

"Ce matin, nous avons eu un petit problème et nous avons été bloqués pendant peut-être une demi-heure", a déclaré Günther Steiner ce vendredi soir. "Nous avions une fuite sur une conduite d'eau. Et ensuite, cet après-midi, nous avons eu un problème avec une jante, avec l'entretoise, et quand nous sommes allés en piste, elle a cassé la jante et ensuite il y a eu une crevaison. Et puis évidemment, réparer la voiture aurait pris trop longtemps pour les quelques tours qui auraient été possibles à la fin, donc nous avons choisi de mettre fin à la journée."

"L'entretoise entre la roue et le moyeu était cassée, puis la roue s'est taillée en pièces, l'air s'est échappé et le pneu s'est dégonflé et il a éclaté. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, quand vous examinez la situation, c'est une défaillance assez simple, mais cela ne devrait pas arriver. Je crois que nous n'avons eu aucun problème mécanique ou autre. Et la voiture a été très fiable jusqu'à ce problème, et il est facile à corriger."

Un arrêt prématuré qui n'est toutefois pas source d'inquiétude pour Steiner. "Nous avons pu faire ça parce que le reste de la semaine s'est bien passé. Les deux premières journées ont été très bonnes, donc évidemment vous voulez toujours rouler plus et, assurément, les trois heures vont nous manquer en fin de compte, et je vais revenir ici et pleurer sur les trois heures de tests perdues. Mais dans l'ensemble, nous avons eu une bonne semaine, et nous devons maintenant examiner les données. Il y aura beaucoup de travail de compilation de données dans les jours qui viennent, et nous reviendrons ici pour essayer d'autres choses afin d'aller encore plus vite."