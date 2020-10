Stratégie - Les données avant la course du GP de l'Eifel 2020

Sept ans après la dernière course sur le tracé de l'Eifel, les pneus Pirelli ont bien changé, tant dans leur composition que dans leur structure, et le circuit a évolué. Aussi il n'est pas vraiment possible de se servir de ce dernier roulage compétitif pour tirer des conclusions.

Les conditions climatiques n'ont pas aidé à se faire une idée plus précise, en empêchant tout roulage vendredi, qui aurait de toute façon eu lieu sur une piste humide. A priori, et malgré les prévisions alarmistes, la course devrait être épargnée par la pluie mais pas par les températures très fraîches. Il n'y aura finalement eu qu'une seule séance d'essais d'une heure et les quelques tours en qualifications pour évaluer très partiellement les pneus et établir une stratégie.

Dans ces circonstances, Pirelli estime qu'il est difficile de prévoir comment les pneus vont se comporter sur la longueur d'un relais, notamment en termes de tenue. Cela est d'autant plus renforcé par le fait que le faible roulage de samedi a peu gommé le tracé du Nürburgring, qui reste encore vert et va donc grandement évoluer tout au long de la course. Le graining, à savoir le "peluchage" du pneu, est un autre facteur d'interrogation.

Aussi, même le manufacturier italien est sur des œufs au moment de se risquer à des prévisions puisque ce samedi soir et jusqu'à ce dimanche matin 11h30, il affirmait qu'il n'était pas possible de mettre en œuvre une stratégie à un seul arrêt en débutant en tendres et en terminant en mediums. Finalement, à 11h30, Pirelli a publié sur Twitter un tableau montrant qu'il s'agit en fait... de la meilleure stratégie !

Toujours est-il que l'ensemble du top 10 partira en gommes rouges. Reste à voir ce que feront les pilotes derrière eux, qui auront finalement véritablement l'embarras d'un choix important à faire sans avoir suffisamment de données pour le faire dans les meilleures conditions possibles.

Les estimations Pirelli pour le GP de l'Eifel 2020 :

Stratégie 1er relais 2e relais 3e relais La + rapide 25 tours 35 tours La 2e + rapide 19 tours 22 tours 19 tours Légèrement + lente 18 tours 21 tours 21 tours Plus lente 29 tours 31 tours

Les relais sont évidemment interchangeables au sein des différentes stratégies envisagées.

Les pneus disponibles pour les pilotes avant la course :