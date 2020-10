Pourquoi Stroll a dû déclarer forfait au Nürburgring

Il est apparu dès le début des Essais Libres 3 du Grand Prix de l'Eifel que Lance Stroll avait un problème, puisqu'il ne prenait pas la piste lors de l'unique heure de tests avant le début des qualifications, et l'on a rapidement appris que le Canadien était souffrant, sans avoir davantage de détails – si ce n'est qu'il n'avait pas contracté le coronavirus.

"Il ne se sent pas bien depuis la Russie. Je pense qu'il a un petit rhume", analyse Otmar Szafnauer, directeur d'équipe. "Au début, nous nous sommes dit qu'il fallait le dépister au virus. Nous l'avons testé à de multiples reprises, avec notamment le dépistage habituel avant ce week-end de Grand Prix. Et il a été négatif trois ou quatre fois. Il n'a pas les symptômes classiques du COVID-19, il ne se sent simplement pas bien."

"[Vendredi] soir, son estomac était un peu contrarié. Il a passé la soirée aux toilettes. Il a dit : 'J'ai beaucoup perdu en fluides, et je ne peux pas quitter les toilettes suffisamment longtemps pour monter dans la voiture'. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu’il a mangé ou si c'est une gastro. Il a juste dit : 'Je ne le sens pas. Il y a deux courses consécutives qui arrivent bientôt. Je préfère me reposer et me préparer pour celles-ci'. Nous avons un médecin qui s'occupe de lui, et quand il ira suffisamment bien pour partir, il rentrera chez lui."

Racing Point a donc fait appel à son ancien pilote Nico Hülkenberg, qui avait déjà remplacé Sergio Pérez pour les deux courses de Silverstone, qui avait déjà moulé un baquet et pour qui l'ajustement des pédales – entre autres – était déjà connu, contrairement à Stoffel Vandoorne (rappelons que le pilote de réserve Mercedes est mis à disposition de McLaren et de Racing Point par la marque à l'étoile en cas de besoin). Pourtant, jusqu'au dernier moment, Stroll a espéré mener à bien son week-end. C'est finalement cet espoir qui a empêché Hülkenberg de pouvoir faire le moindre tour avant les qualifications.

"Trente minutes avant les EL3, il voulait encore prendre le volant", souligne Szafnauer. "Mais il s'est dit : 'Si ça ne s'arrange pas, il faudra que je me qualifie, et il faudra faire la course'. C'est la course qui l'inquiétait, vu son état. Il espérait pouvoir sortir des toilettes et rouler. Mais il restait 30 minutes avant les EL3. Sinon, nous aurions appelé Hülkenberg un jour plus tôt, et il aurait fait les EL3."

Certes bon dernier des qualifications, Hülkenberg n'a pas démérité, avec un premier tour en 1'32"190 et un second en 1'29"792 au volant de cette monoplace qu'il n'avait pas pilotée depuis deux mois. De petites erreurs l'ont empêché de faire mieux que 1'28"021, à deux dixièmes de la 19e place et à moins d'une seconde de Sergio Pérez.

"Il n'avait vraiment pas la tâche facile, et nous sommes soulagés qu'il soit dans les 107%, c'est ce que nous voulions, afin qu'il puisse prendre le départ demain", indique Szafnauer. Les 107%, Hülkenberg y est largement, son meilleur temps représentant 101,97% de la référence en Q1. "Il a une bonne voiture, il a fait quelques tours, et s'il prend un bon départ, il aura des chances de points."

"Nous avons apporté des modifications à la voiture depuis la dernière fois qu'il l'a pilotée. Il a été surpris par ces modifications. Il a dit que la sensation était différente à cause de ça. Il a dû s'y habituer. Dans l'ensemble, il était satisfait que l'équilibre ne soit pas si mauvais. Mais si l'on n'a pas l'habitude d'utiliser les évolutions que nous avons apportées à la voiture, on est forcément plus lent."

Hülkenberg n'a couru au Nürburgring qu'une fois lors de sa carrière en Formule 1, dixième avec Sauber en 2013, mais en GP2, il y avait réalisé l'exploit de remporter les deux courses du week-end malgré la grille inversée. Il s'y est également imposé deux fois en F3 Euro Series, sans oublier une autre victoire en Formule BMW. Ce dimanche, depuis la dernière position de la grille de départ, toute arrivée dans les points représenterait un succès.

Propos recueillis par Adam Cooper

