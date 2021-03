Stratégie - Les données avant la course du GP de Bahreïn 2021

Le circuit de Sakhir est naturellement très abrasif (Pirelli le place à 5 sur une échelle de 5) et ne devrait donc pas permettre de stratégies à un seul arrêt. Cela est aussi renforcé par le fait que la ligne des stands est assez courte et plutôt rapide.

Pirelli estime que la stratégie préférentielle sera un départ en mediums (jaunes), puis un deuxième relais en durs (blancs) et une fin de course en mediums. Parmi les pilotes du top 10, quatre démarreront la course avec les pneus jaunes (leur offrant, selon le manufacturier, "plus d'options stratégiques") : le poleman Max Verstappen, le second Lewis Hamilton, le troisième Valtteri Bottas et le cinquième Pierre Gasly. Leur envol sera évidemment à surveiller car non seulement leurs gommes seront plus dures que les pilotes derrière eux, à commencer par Charles Leclerc, quatrième, mais ils seront arrivés sur la grille tôt et dans des conditions météo qui auront évolué.

Il est en effet prévu depuis plusieurs jours que ce dimanche sera à la fois la journée la plus fraîche et la plus venteuse du week-end. Cela devrait en théorie jouer en faveur des pilotes s'élançant en gommes tendres, notamment en termes de durabilité, et peut-être inciter à revoir les plans stratégiques de tout le monde si jamais le comportement des pneus tendres (rouges) est moins problématique.

Avec la 11e position de Sergio Pérez sur la grille, la situation au sein du top 3, s'il reste le même après le départ, sera intéressante à suivre. Verstappen semble avoir un léger avantage en rythme sur Hamilton mais il fera potentiellement face à deux Mercedes. Si les écarts ne sont pas trop élevés en première partie de course, l'écurie allemande pourrait tenter deux stratégies différentes pour essayer de piéger la Red Bull. Toutefois, il faut signaler que le resserrement des écarts avec les écuries du milieu de peloton pourrait contrecarrer toute tentative d'undercut en exposant à du traffic. Sakhir n'est pas un circuit où dépasser est un problème mais le secteur sinueux pourrait coûter cher.

Globalement, le comportement des pneus 2021 en conditions de course sera à observer. La pré-saison bien plus courte qu'à l'accoutumée et l'impossibilité de multiplier les simulations de course laissent beaucoup d'inconnues sur ce plan.

Les estimations Pirelli pour le GP de Bahreïn 2021

1er relais 2e relais 3e relais La + rapide 18 tours 21 tours 18 tours La 2e + rapide 14 tours 24 tours 19 tours Très proche de la 2e 15 tours 21 tours 21 tours Quasiment pareille 16 tours 25 tours 16 tours

Les relais sont évidemment interchangeables au sein des différentes stratégies envisagées.