Le titre de Verstappen est "un peu dévalué", selon Hill

Le Grand Prix d'Abu Dhabi a été l'un des principaux sujets de discussion de l'intersaison, et le rapport de la FIA sur cette épreuve doit normalement être révélé dans les jours qui viennent, en marge du Grand Prix de Bahreïn qui va ouvrir la saison 2022. D'ores et déjà, l'une des conséquences de cette fin de saison a été l'éviction le mois dernier de Michael Masi du poste de directeur de course. L'Australien avait été sous le feu des critiques depuis décembre pour sa décision de ne pas suivre à la lettre le Règlement Sportif, ceci afin de permettre un dernier tour sous drapeau vert et sans retardataires entre les deux prétendants.

Cette course, qui a vu le sacre de Max Verstappen aux dépens de Lewis Hamilton, a suscité énormément de réactions de la part des fans de F1, et ce pendant longtemps après la fin du Grand Prix. Interrogé en préambule de la nouvelle saison par une sélection de médias, dont Motorsport.com, le Champion du monde 1996 de la discipline et expert Sky Sports F1, Damon Hill, juge que la recherche du spectacle a été le guide non seulement à Abu Dhabi mais également tout au long de la saison, voire avant.

"Je pense qu'il y a probablement autant de fans occasionnels qui ont été très enthousiasmés par la façon dont ça s'est terminé l'année dernière, et peut-être qu'ils ont été un peu amusés et perplexes, mais ils ont assurément été divertis", a-t-il répondu quand la question d'une éventuelle confiance perdue par une partie des fans lui a été posée. "Et c'est le mot que j'ai utilisé quand on m'a demandé, immédiatement après Abu Dhabi, ce que j'en pensais. J'ai répondu : 'Eh bien, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas divertissant'. C'était le cas, vous savez !"

"C'était du divertissement. La question est de savoir si l'intégrité sportive a été maintenue ou non, et c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc je pense que c'est important pour les fans, c'est important pour nous chez Sky aussi, nous voulons être... vous savez, nous pourrions juste diffuser un divertissement quelconque. Mais nous ne voulons pas faire ça. Nous voulons savoir que le sport ne se contente pas de céder à l'adrénaline. Il doit y avoir une certaine intégrité. Et je pense que nous aurions pu faire mieux pour satisfaire ces gens dans ce sens."

Max Verstappen interviewé par Damon Hill au GP de Russie 2021

Concernant sa vision de la saison dans sa globalité, il explique : "J'ai un point de vue sur ce qui s'est passé l'année dernière, cela s'est produit tout au long de l'année, et cette approche allait forcément finir par faire une victime. C'est-à-dire que la valeur du divertissement a été privilégiée par rapport à ce qui aurait été juste et équitable. Et cela s'est produit tout au long de l'année, pas seulement une fois. Et je ne blâme absolument pas une seule personne."

"Ma théorie – si elle est correcte – est que tout le monde voulait pimenter le spectacle autant que possible : il y avait une longue domination de Mercedes et ils voulaient un autre challenger. Et peut-être qu'ils ont fait quelques petits changements pour permettre au nouveau rival d'apporter un peu de concurrence au show. Si vous réfléchissez à la façon dont ils ont modifié le fond plat, il y a eu un argument au début de la saison que cela a été fait spécifiquement... que cela a nui à Mercedes plus qu'à Red Bull."

"Mais de toute façon, quoi qu'il se soit passé sur la piste et dans les règles sur le design, il semble que tout le monde soit d'accord pour dire que ce que nous voulons vraiment, c'est plus de divertissement, plus d'excitation, et plus de batailles. Et c'est très bien, et je suis totalement à 100% en faveur de cela. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est une prise de décision incohérente où il est possible de fermer les yeux parce que c'est opportun."

Aussi, quand il lui est demandé si les événements d'Abu Dhabi jettent une ombre sur le sacre de Verstappen, l'ancien pilote Williams et Jordan acquiesce. "Même si ce fut une apogée palpitante pour la saison et que celle-ci a été brillante sur de très nombreux aspects, et qu'elle a été divertissante, je crois que l'on pourrait dire que nous sommes tous un peu déçus. La discipline a perdu de sa superbe."

"J'estime que le championnat de Max est un peu dévalué. Et bien sûr, il y en a qui pensent que Lewis a été volé d'un titre qui lui revenait de droit. Donc, je veux dire, il y a... Je pense qu'il n'y a aucun doute que nous aurions aimé que ça se termine différemment. Et je ne parle pas d'une victoire de Lewis. Je veux dire qu'on aurait aimé que ça se finisse autrement que de cette façon."

Propos recueillis par Oleg Karpov