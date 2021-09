Vettel et Alonso déplorent le changement de format à Monaco

Le Grand Prix de Monaco est habituellement tenu sur quatre jours, une tradition qui date de l'époque où l'événement était immanquablement organisé le week-end de l'Ascension avec son jeudi férié. Cette tradition avait été maintenue jusqu'à présent, favorisant le tourisme et permettant la réouverture de la piste à la circulation le vendredi après-midi, tandis que la matinée était généralement le théâtre de qualifications en Formule Renault et en Porsche Supercup ainsi que d'une course de Formule 2, auxquelles tout spectateur pouvait assister gratuitement.

Ce ne sera plus le cas en 2022, puisque le GP de Monaco devrait avoir lieu dès le week-end suivant celui d'Espagne. Cependant, Sebastian Vettel et Fernando Alonso, 30 participations à la classique monégasque dont quatre victoires à eux deux, en sont navrés.

"En fin de compte, ça ne fait probablement pas une grande différence", estime Vettel. "C'était fun d'avoir un jour off, pas pour aller faire la fête mais pour avoir un peu plus de temps pour se préparer. C'était une particularité de Monaco. Mais tout ce qui est fun se meurt, c'est sûrement la raison pour laquelle c'est réduit à trois jours. C'était fun, alors arrêtons de le faire."

Le pilote Aston Martin précise que son commentaire est "plutôt une blague" mais ajoute : "Je ne sais pas pourquoi on changerait ça à Monaco. Je pense que ça fonctionnait, c'était l'exception monégasque. Quoi que ce soit, nous allons nous adapter et je ne pense pas que ça se remarque. En général, je ne sais pas si c'est vrai [que "tout ce qui est fun se meurt"], j'ai juste dit ça parce que c'était rigolo. Je ne me souviens pas d'autre chose. Il y a sûrement des choses qui étaient plus fun mais il y en a qui sont plus fun maintenant qu'elles ne l'étaient, alors c'est toujours un compromis."

Quant à Alonso, il qualifie cette décision de "mauvaise" : "Je pense que nous adorons tous Monaco. Y être un jour de moins, je ne trouve pas ça bien." Le pilote Alpine explique : "Chaque équipe a un programme différent, notamment au niveau du marketing. C'est un week-end qui est aussi utile pour les sponsors par exemple. Bien sûr, cette année avec le COVID, nous n'avions pas tant d'activités marketing, et l'an dernier la course n'a pas eu lieu. Mais si l'année prochaine est un peu plus normale, espérons-le, c'était aussi un jour pour les sponsors. J'imagine que nous aurons plus d'activités le jeudi et que le vendredi nous serons pleinement focalisés sur la piste."