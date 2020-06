Williams a obtenu plus de 30 millions d'euros en prêt

Comme nous le rapportions à l'époque, ce refinancement des emprunts implique Michael Latifi, le père du pilote Nicholas, ainsi que le groupe bancaire HSBC. Le rapport annuel sur les résultats financiers de Williams Grand Prix Holdings (WGPH) pour 2019 donne des détails concernant ce refinancement même s'il est intervenu après la période que le document est censé recouvrir.

Ces nouveaux accords remplacent les prêts qui avaient à l'origine été décidés en accord avec HSBC en 2015 et qui ont été remboursés dans le cadre du refinancement. Williams a expliqué que ce changement était nécessaire après la vente de la filiale Advanced Engineering en décembre dernier. Il y a deux éléments distincts : le premier impliquant le terrain, l'usine et d'autres biens à Grove et le second concernant plus de 100 voitures historiques allant de 1978 à 2019.

L'équipe affirme que "les nouveaux accords de financement permettent de conserver les partenaires bancaires de longue date HSBC en combinaison avec de nouveaux partenaires de financement. Le total des fonds apportés au groupe dans le cadre de ce nouvel accord s'élève à 45 millions de dollars. 25 millions de dollars ont été reçus et garantis sur le terrain, le bâtiment, l'usine et les machines du groupe, remboursables en totalité en avril 2022. Des intérêts de 5% sont payables annuellement et d'autres intérêts de 5% par an sont reportés pour être remboursés en avril 2022."



"Un montant supplémentaire de 20 millions de dollars a été reçu, garanti par les actifs patrimoniaux du groupe. Les intérêts de 5% sont payables annuellement à partir d'avril 2020, tandis que la partie principale du prêt sera remboursée par des versements annuels égaux sur une période de 5 ans se terminant en 2026."

Bien que les deux prêts représentent un montant total de 45 millions de dollars, hors frais et remboursement des prêts HSBC initiaux de 2015, cela se traduit en fait par une injection équivalente, en livres sterling, à environ 35 millions de dollars. "Le montant total reçu par le groupe en livres sterling, net de tous les frais et du remboursement des montants dus à HSBC, est de 28 millions de livres sterling."

Williams a annoncé vendredi avoir entrepris un réexamen stratégique qui pourrait conduire à la vente de l'ensemble de la société, et le rapport indique clairement que les deux prêts seront "remboursés rapidement sur le produit de tout actif sur lequel le prêt est garanti".

Mike O'Driscoll, PDG de Williams, est optimiste quant à la manière dont les choses ont été faites : "Dans l'ensemble, cela représente une utilisation efficace des actifs du groupe et nous permet de disposer des réserves financières nécessaires pour financer l'équipe dans l'environnement incertain actuel."

