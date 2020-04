Williams consolide ses finances après la vente de WAE

Cet accord de refinancement implique HSBC, partenaire bancaire de longue date de l'écurie, et comporte aussi un prêt de Latrus Racing, une société détenue par Michael Latifi, le père du pilote Nicholas Latifi. L'accord comprend une hypothèque sur les terrains et les bâtiments de l'équipe, ainsi que sur les installations et les machines de l'usine. Sont également inclus sous la forme de garantie les "biens patrimoniaux" sous la forme de plus de cent monoplaces de Formule 1 de l'équipe Williams, représentant 42 ans d'histoire.

"Suite à la vente de WAE fin 2019, nous avons entamé un processus de refinancement", explique à Motorsport.com Claire Williams, directrice adjointe. "Après avoir envisagé un certain nombre d'options, nous avons désormais conclu notre refinancement avec un consortium de prêteurs, dont l'ensemble a été négocié sur une base commerciale indépendante. Cet ensemble de prêts nous apporte les ressources dont nous avons besoin pour aller de l'avant."

Latrus Racing a été fondé en 2012 par Michael Latifi, et elle est impliquée dans les activités course de son fils. L'homme d'affaires est déjà sponsor de l'équipe Williams via Sofina, entreprise canadienne de nourriture, et il détient également des parts de McLaren Group après y avoir investi à travers une autre de ses entreprises en mai 2018.

La liste des monoplaces Williams proposées en garantie va d'une FW06 de 1978 à trois exemplaires de la FW42 utilisée l'année dernière, comprenant des modèles ayant décroché des titres mondiaux. Bon nombre de ces voitures sont en parfait état de fonctionnement et on les voit régulièrement sur des événements historiques, tandis que d'autres sont en spécification de démonstration. Certaines sont actuellement louées à des musées.