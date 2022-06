Wolff ne souhaite pas changer le format de Drive to Survive

Charger le lecteur audio

Depuis 2019, les fans de Formule 1 ont la possibilité d'avoir un aperçu des coulisses du championnat à travers Drive To Survive. La série produite par Netflix, et qui a été récemment renouvelée pour deux nouvelles saisons, connait un franc succès depuis son lancement et est étroitement liée à l'arrivée de nouveaux fans dans la catégorie reine et au gain de popularité de la F1 aux États-Unis.

Mais Drive To Survive fait également l'objet de critiques, de la part de fans comme de la part de pilotes. Max Verstappen s'est montré le plus véhément puisque le Champion du monde en titre, qui a reproché à Netflix la création de fausses rivalités dans ses épisodes, a décidé de ne plus apparaître devant les caméras de la plateforme.

Les commentaires du pilote Red Bull et sa décision ont poussé le PDG de la F1, Stefano Domenicali, à intervenir, pour que les responsables de la série et les pilotes puissent débattre sur les libertés scénaristiques étant dans le viseur de Verstappen. Néanmoins, Toto Wolff a défendu le format actuel de Drive To Survive, estimant que l'augmentation continue des audiences prouvaient qu'un changement n'était pas nécessaire.

"Chaque [nouvelle] saison a été plus impactante que les précédentes", a expliqué le directeur de l'équipe Mercedes. "Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont appris à connaître le casting, à savoir qui est qui. Ils suivent un film en quelque sorte. Je pense que s'il n'y avait plus de forte croissance, Netflix serait le premier, avec la Formule 1, à modifier le format. Mais, pour l'instant, nous n'avons pas besoin de le changer."

Toto Wolff

Série numéro un sur Netflix dans 33 pays au lancement de la quatrième saison, Drive To Survive continue son carton. Chaque saison est divisée en dix épisodes, qui se concentrent sur certaines équipes, pilotes et rivalités au sein du peloton en donnant la parole à des personnalités du paddock.

S'il a salué le fait que la série tendait un micro à davantage de personnes en F1, Wolff a également estimé qu'un bon spectacle sur la piste était essentiel à la réalisation d'une bonne saison sur Netflix. "Ça a fait entrer la F1 dans une nouvelle dimension", a-t-il ajouté. "Ça a donné une plateforme à un groupe d'individus étant impliqués dans le championnat beaucoup plus grand, plutôt qu'à deux ou trois pilotes seulement. Je suis donc heureux de ce renouvellement."

"Néanmoins, nous devons continuer à faire un excellent travail sur la piste [et] à offrir un grand spectacle, ce que nous avons fait l'année dernière. Il y avait tous les bons ingrédients pour un bon récit et [une série] Netflix réussie. Pour autant que je sache, nous avons été numéro un pendant plusieurs semaines dans le monde entier, ce qui témoigne de la force de la F1 en ce moment."