Jack Doohan coincé par ses sangles lors de son crash

Dimanche, lors de la Course Principale de Formule 2 à Monaco, le pilote Jack Doohan a été victime d'un accident impressionnant à Massenet. Alors qu'il tenait la quatrième position, le fils du champion moto Mick Doohan a perdu le contrôle de sa monoplace à haute vitesse avant de frapper le rail. Quelques instants plus tard, la voiture prenait feu et obligeait la direction de course à brandir le drapeau rouge.

"[J'ai été] un peu groggy pendant un moment, ce n'était pas un petit [accident]", a-t-il confié à Motorsport.com. "[Le feu] a été inquiétant, j'ai d'abord pensé que ce n'était que les freins, ils sont si chauds qu'ils s'enflamment facilement, mais en fait, c'est toute la voiture qui s'est enflammée."

Le protégé d'Alpine a également fait une inquiétante révélation : "Au début, je n'arrivais pas à défaire ma boucle. Heureusement, je suis probablement sorti de la voiture en 0,2 seconde, très rapidement. Mais si je n'avais pas pu sortir de la voiture, ça aurait pu être assez effrayant."

S'il s'est produit au virage de Massenet, l'accident de Doohan puise son origine environ un kilomètre plus loin. Au tour précédent, l'Australien avait endommagé son aileron avant dans le complexe de la Piscine mais n'avait pas opté pour un retour au stand, pensant que sa mécanique avait tenu bon.

"J'ai simplement fait une erreur, pour être honnête", a-t-il reconnu. "Je ne me souviens pas vraiment à 100% mais je sais que j'ai touché le mur et j'ai senti que j'avais endommagé l'avant droit en sortant de la deuxième partie de la Piscine."

"J'ai négocié les derniers virages et la ligne droite des stands. J'ai essayé de zigzaguer et je me suis dit que j'avais peut-être réussi à m'en sortir. J'ai passé le premier virage et tout était normal mais ce n'était clairement pas le cas. Quand je suis arrivé en haut de Massenet, dès que j'ai mis de la charge sur la voiture, elle m'a complètement lâché."

Après une première saison compétitive dans l'antichambre de la F1, marquée par six podiums dont trois victoires, Doohan vit une deuxième campagne plus compliquée. Impliqué dans de nombreux incidents, le pilote Virtuosi n'a accumulé que 28 points après cinq manches (contre 45 unités à la même période l'an passé) et occupe la 13e place du classement général.

Propos recueillis par Adam Cooper