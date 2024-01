DS Penske dans un cercle vertueux avant l'Arabie saoudite

Le 14 janvier dernier, les membres de l’écurie DS Penske n’ont pas eu beaucoup de temps pour se congratuler après les sixième et huitième places de Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne à Mexico. En effet, à peine le débriefing de la course était-il terminé que les ingénieurs de l’équipe quittaient le circuit pour attraper le premier avion pour Paris.

Pourquoi un tel empressement ? "Pour certains de nos stratèges, quitter le Mexique dans la nuit de samedi à dimanche était la seule solution pour être au bureau lundi matin", indique Eugenio Franzetti, le directeur de DS Performance. "Lorsque deux courses ne sont séparées que d’un week-end, nous avons au mieux cinq à six jours de travail avant de devoir repartir sur la prochaine manche."

"Après Mexico, la première course de la saison, il y avait un temps incompressible d’environ trois jours pour analyser les données afin de ne rien laisser au hasard. Ce travail est capital pour faire évoluer nos monoplaces et les rendre encore meilleures ensuite. En parallèle, nous avions besoin de nous préparer pour ce week-end, ce qui a mobilisé un autre pan de nos forces vives."

"La semaine dernière, notre simulateur a tourné de façon permanente. D’abord avec nos pilotes d’essais pour dégrossir les cartographies, puis avec Jean-Éric et Stoffel, qui ont travaillé d’arrache-pied jeudi et vendredi afin de s’approprier la piste de Diriyah. Ensuite, tout le monde a eu droit à un week-end de repos, puis il nous a fallu nous envoler pour Riyad en début de semaine."

Photo by: DPPI Stoffel Vandoorne, DS Penske

Les pilotes dans de bonnes dispositions

Il est vrai que Vergne et Vandoorne ont montré à Mexico que les DS E-TENSE FE23 étaient dans le coup, avec un bon potentiel face aux Jaguar et aux Porsche, les mêmes ennemies que la saison passée.

"Je suis très content de ce que m’a apporté ma voiture lors de la première course, d’autant que je sais que nous avions le potentiel pour faire mieux", indique Jean-Éric Vergne. "À Mexico, le déroulement de la journée a fait que je n’ai pas pu exploiter toutes les capacités de ma voiture. Mais après tout le travail que nous avons effectué la semaine dernière, et au regard de la configuration du circuit de Diriyah, nous arrivons confiants et très déterminés."

Un peu d’assurance qui vient aussi peut-être d’une composition d’équipe qui sera plus habituelle pour les deux titulaires de DS Penske, Vandoorne continuant de construire sa relation avec son nouvel ingénieur de course, et Vergne retrouvant son ingénieur de course "historique" absent à Mexico.

Est-ce que cette préparation minutieuse et cette motivation sans faille permettront à l’écurie franco-américaine de s’approcher, voire de grimper sur le podium en cette fin de semaine ? Les premiers éléments de réponse arriveront vendredi soir, au terme de la première des deux courses. À Diriyah, les variations de température seront certainement plus faibles qu’au Mexique, mais le fait que les essais et les qualifications se déroulent de jour alors que la course aura lieu une fois le soleil couché constitue néanmoins une particularité. Dans les deux cas, le départ sera donné à 18h03 heure locale, soit 16h03 à Paris.