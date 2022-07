"Manœuvre stupide" : c'était chaud entre Evans et De Vries

Charger le lecteur audio

Troisième de l'E-Prix de New York dimanche, Mitch Evans n'a pas apprécié la manœuvre de Nyck de Vries lorsque les deux hommes ont ferraillé dans le peloton. À la mi-course, le Néo-Zélandais a été attaqué par le Néerlandais dans l'épingle du virage 10, alors qu'il était lui-même en lutte avec Alexander Sims. Le plongeon tardif du pilote Mercedes à l'intérieur aurait pu mal tourner et Sims a d'ailleurs évité de peu un tête-à-queue.

"Je crois que [Sims] avait des problèmes de température de batterie ou d'énergie, donc je l'ai rattrapé et franchement, il se défendait assez durement", explique Mitch Evans. "Ça a duré quelques virages et j'ai eu du mal à passer tout de suite, puis une fois au virage 10, il s'est défendu assez fort. Nyck a décidé de faire une manœuvre vraiment tardive et a failli sortir Alexander. C'était tout simplement une manœuvre stupide. Je sais qu'on lui a dit d'essayer de me doubler, mais j'ai trouvé que ce n'était pas correct."

Le deuxième round a eu lieu quelques instants plus tard, lorsque Mitch Evans a tenté de récupérer sa place sur Nyck de Vries dans la ligne droite menant au virage 6. Le pilote Mercedes s'est décalé un peu tardivement sur sa gauche, tandis que le pilote Jaguar a été surpris par une bosse et a perdu le contrôle avant de rattraper in extremis la situation pour éviter tout contact avec le mur.

La bosse surprise du virage 6

Nyck de Vries, qui a fait l'objet d'une enquête des commissaires pour les deux passes d'armes avec Mitch Evans sans être sanctionné par la suite, a plus tard été surpris à deux reprises par cette même bosse : en essayant de doubler Alexander Sims, puis en se défendant face à Sam Bird. Deux incidents qui ont mis un terme à ses espoirs de podium et l'ont relégué au septième rang sous le drapeau à damier.

"Je suis déçu de ne pas avoir pu apporter à l'équipe ce qu'elle méritait", déplore le Champion du monde en titre. "Je pense que l'on aurait dû terminer au moins quatrième, mais je n'ai pas pu dépasser Sims. Quand j'ai tenté la manœuvre, en gros, il s'est passé la même chose que lorsque Mitch a essayé avec moi un peu plus tôt. Je ne savais pas qu'il y avait cette bosse, il y a eu une sorte de compression, et quand on passe dessus, les roues décollent et on perd le contrôle. J'ai plié la direction et j'ai évidemment perdu le rythme que j'avais auparavant."

Je pense que l'on aurait pu gagner. Je ne dis jamais ça à la légère... Mitch Evans

Si sa troisième place n'est pas une mauvaise opération dans la course au titre, puisqu'il pointe à 16 points du nouveau leader Stoffel Vandoorne, Mitch Evans éprouve tout de même des regrets à l'issue de la deuxième course du week-end. Relégué loin du quatuor de tête après le premier incident avec Nyck de Vries, il a prouvé qu'il avait les moyens de lutter aux avant-postes en revenant vite sur le podium.

"Je pense que l'on aurait pu gagner aujourd'hui", avance-t-il. "Je ne dis jamais ça à la légère, on avait une bonne voiture aujourd'hui. J'ai heurté le nid de poule dans la ligne droite de retour, dans la zone de freinage, et j'ai vraiment eu de la chance de m'en tirer, la malchance de passer dessus mais c'était très chanceux de m'en sortir. J'avais d'énormes plats, j'ai perdu beaucoup de temps et il a fallu quelques tours pour que tout se remette en place. Puis je suis revenu à la fin et j'ai repris Alexander. Franchement, je pense qu'aujourd'hui on aurait pu gagner."

Propos recueillis par Jake-Boxall-Legge