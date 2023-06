Doriane Pin : "Un moment magique" au Mans avant de viser l'Hypercar

Doriane, dans quel état d'esprit es-tu avant d'aborder cette première édition ?

Honnêtement, je suis super excitée ! C'est le centenaire, déjà, et c'est ma première au Mans pour faire les 24 Heures. C'est un moment magique pour moi et je l'attendais cette course, avec impatience. Je me sens bien, je me suis préparée à fond pour cette course. J'ai hâte de faire les premiers tours de piste dimanche.

Comment t'es-tu préparée depuis Spa ? As-tu accentué les choses ?

On fait beaucoup de simulateur et beaucoup de vidéo, de réunions avec toute l'équipe pour préparer au mieux cette course, qui est la plus importante de l'année, où il faut marquer des points pour le championnat. Je me préparais depuis longtemps, clairement.

On a le sentiment que vous avez un très bon équipage sur le papier avec Daniil Kvyat et Mirko Bortolotti. Est-ce que la gagne est l'objectif ?

Je pense qu'on joue la gagne depuis le début de saison. On a fait un podium à Sebring, et on est constamment en train de se battre pour la victoire. Donc oui, c'est l'objectif, en tout cas on va bosser énormément dans les prochains jours pour être au top. Tout est planifié et bien organisé, on veut faire ça de la plus belle des manières pour être confiants quand on attaquera les qualifications mercredi.

J'ai beaucoup de bonnes personnes autour de moi, qui m'aident à réussir tout ça, à bosser dans les meilleures conditions. Doriane Pin

D'un point de vue personnel, comment juges-tu ton niveau au volant de la voiture depuis le début de l'année ?

Je pense que c'est positif. J'essaie de bosser un maximum avant d'arriver sur chaque événement, parce qu'on a très peu d'essais libres avant la course. Plus tu es préparée, mieux tu te sens, et je pense que ça a été positif. Sebring c'était bien, Portimão c'était encore mieux, je suis partie de la pole position. Et à Spa, j'ai pris le départ dans des conditions mouillées, avec des pneus slicks, et j'ai pu passer en tête pour un moment. C'est positif et je pense que ça va dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi beaucoup de bonnes personnes autour de moi, et qui m'aident à réussir tout ça, à bosser dans les meilleures conditions et correctement.

Prema aligne deux LMP2 aux 24H du Mans cette année.

Parle-nous un peu de cette Oreca 07 et de ton passage en prototype, qu'as-tu découvert ces derniers mois ?

Honnêtement, j'ai fait mes premiers tours de piste à Bahreïn pendant le Rookie Test, et c'était juste magique. C'est un autre niveau par rapport à la GT : c'est beaucoup plus léger, il y a beaucoup plus d'aéro, la voiture est collée au sol. Sebring, c'était assez plat donc ça allait, mais Portimão… Comparé à une GT, ça n'a rien à voir. C'est juste incroyable ! Le dernier virage à Portimão, en GT, tu freines à la bosse, t'es là [elle serre les dents]... c'est chaud... et en LMP2 ce n'est même plus un virage ! Les sensations sont juste énormes. À Spa, dans les conditions mouillées, en slicks, je n'avais jamais rencontré ça mais j'avais un très bon feeling avec la voiture. Le fait de travailler avec deux bons pilotes joue aussi, on travaille super bien tous les trois et on est très complémentaires. On a toujours une bonne voiture pour la course donc c'est positif.

Tu parlais de l'excellent entourage, et du programme dans lequel tu es impliqué : comment vois-tu l'avenir et ton plan de carrière ?

L'objectif dans les prochaines années, c'est l'Hypercar. Je suis à la porte, on va dire, puisque je suis en catégorie LMP2 et ça se passe bien. Et je suis dans le projet Iron Dames qui, depuis 2021, me donne des opportunités de fou et croit en ce que je fais. On s'entend aussi super bien ensemble donc je pense qu'on peut faire quelque chose bien. Ce sera l'objectif l'année prochaine.

On verra peut-être bientôt le logo Lamborghini sur ta combinaison, comme Daniil…

Je ne sais pas encore, honnêtement il n'y a pas eu de discussions pour l'instant. Mais oui, ça peut être une option. Je pense que l'important, c'est de se focaliser sur cette saison. On peut jouer le championnat, et on le joue, et si on fait un bon résultat à la fin de l'année, une bonne course ici, ça peut peut-être déboucher sur des choses.

Au-delà des portes que tu ouvres pour toi-même, as-tu le sentiment d'en ouvrir également pour d'autres femmes ?

Honnêtement oui, je reçois beaucoup, beaucoup de messages. On me dit : "Ma fille a commencé le karting parce que tu l'inspires et parce que tu lui donnes envie de réussir dans un projet". On voit plus de femmes aujourd'hui, que ce soit des pilotes ou des mécaniciennes, des managers, des ingénieures. C'est hyper positif pour le sport féminin dans un sport mixte.

Doriane Pin a fait forte impression à Spa en début de course.