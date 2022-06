EL2 - Glickenhaus en tête avec Romain Dumas

Charger le lecteur audio

B.V., Le Mans - C'est de manière studieuse que les 62 voitures des 24 Heures du Mans ont mené les premiers essais nocturnes de l'édition 2022, après des qualifications qui ont vu Toyota prendre l'avantage de justesse face à Glickenhaus.

C'est Brendon Hartley qui a donné le ton au volant de la Toyota #8 avec un tout premier tour chronométré en 3'30"045, avant une amélioration en 3'29"248. La Glickenhaus #708 a ensuite riposté par le biais de Romain Dumas, d'abord avec un temps de 3'29"751, puis un 3'28"900 qui allait constituer la référence de cette séance. Mike Conway n'a pu faire mieux que 3'29"748 avec la Toyota #7, mais Kamui Kobayashi a signé un 3'29"164 dans son dernier tour. Ryan Briscoe, lui, était bien parti pour hisser la Glickenhaus #709 en 3'29 dans sa dernière tentative également mais a dû se contenter d'un 3'31"440. L'Alpine #36 était pour sa part reléguée à plus de trois secondes et demie du leader.

Du côté de cette catégorie Hypercar, le seul incident à déplorer est la sortie de piste de Brendon Hartley, surpris par une voiture plus lente à Mulsanne.

Côté LMP2, la WRT #31 de Frijns-Gelael-Rast a de nouveau signé le meilleur temps après avoir été la plus rapide, déjà, en qualifications. L'écart était de deux dixièmes et demi avec un groupe de sept voitures se tenant en quatre dixièmes : la #22 de United Autosports, la #32 de WRT, la #37 de COOL Racing, la #9 de Prema, la #41 de Realteam by WRT, la #1 de Richard Mille et la #47 d'Algarve Pro. La #43 d'Inter Europol a connu une mésaventure avec une suspension avant droite cassée qui a contraint Fabio Scherer à s'immobiliser dans la ligne droite des stands, entraînant une slow zone pendant de longues minutes le temps d'évacuer la voiture.

Le GTE Pro a tourné à l'avantage de la Corvette #63 de Catsburg-García-Taylor avec deux dixièmes d'avance sur la Porsche #91 et la Corvette #64, la Ferrari de tête (celle de Riley Motorsports) étant reléguée à plus d'une demi-seconde. Côté GTE Am, c'est la Porsche #46 du Team Project 1 (Cairoli-Leutwiler-Pedersen) qui a pris la première place, alors que la Ferrari #21 d'AF Corse pilotée par Christoph Ulrich s'est échouée dans le bac à gravier à Mulsanne.

