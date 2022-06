Ogier attend une décision de Toyota "très bientôt" sur Le Mans 2023

Charger le lecteur audio

B.V., Le Mans - Verra-t-on un jour Sébastien Ogier au volant d'une Toyota sur le Circuit de la Sarthe ? "Il n'est pas secret que c'est ce qui se trouve derrière ce projet", indique le principal intéressé au sujet de ses débuts aux 24 Heures du Mans ce week-end avec Richard Mille Racing Team.

À 38 ans, l'octuple Champion du monde des Rallyes a beaucoup à apprendre lors de la classique mancelle, aux côtés d'un coéquipier jeune mais vainqueur l'an passé, Charles Milesi, et d'une équipière également jeune mais elle aussi novice en la matière, Lilou Wadoux.

Chez Toyota, on ne cache pas qu'on garde un œil sur les performances du pilote officiel de la marque nippone, dans l'hypothèse où une troisième voiture serait engagée ; il n'est pas envisageable, selon le directeur d'équipe Rob Leupen, d'intégrer Ogier à l'un des deux duos actuels. "Je pense qu'il faut dire que nous avons besoin d'une autre voiture", indique l'Allemand. "Nous avons nos candidats, nous ne pouvons pas les changer d'un jour à l'autre, nous ne voulons pas non plus compromettre les performances des deux voitures principales. Ce serait pareil si nous mettions Seb Buemi dans une voiture de rallye. Je pense que nous ne devrions faire aucun compromis sur la #7 et la #8."

"Sébastien a bien sûr besoin de prendre de l'expérience en Endurance, spécifiquement au Mans, mais il a été assez rapide", ajoute pour sa part le directeur technique Pascal Vasselon, ajoutant au sujet de l'engagement hypothétique d'une troisième voiture : "Chaque année on se pose la question, c'est un processus qui est récurrent, et on va y répondre dans quelques temps."

L'Oreca #1 du Richard Mille Racing Team avec Lilou Wadoux, Sébastien Ogier et Charles Milesi

Qu'en dit le principal intéressé ? Ogier s'attend justement à une décision très prochaine : "Je ne suis pas sûr des éléments qui décideront vraiment si ça va se faire ou non. Je ne sais pas si c'est uniquement lié à mes performances ; il y a certainement une question de budget derrière ça. De ce que je sais, la décision devrait être prise très bientôt, parce que si ça doit se faire, les préparatifs doivent commencer très bientôt."

En attendant, Ogier n'a pas encore décidé s'il allait finir la saison en WEC avec Richard Mille. "Ce que je vais faire n'est par ailleurs pas forcément lié à ma performance ce week-end, mais c'est plus une discussion que je dois avoir avec Toyota pour la suite de la saison", confie-t-il. "On va essayer de déterminer quand est-ce qu'on va pouvoir caler un rallye. Comme je l'avais annoncé, je ne voulais pas que cette année soit trop remplie, et par conséquent je n'ai jamais eu en tête de faire un WEC complet avec cinq ou six rallyes à côté, car cela faisait vraiment trop. Là, on est au point d'orgue de la saison WEC, et c'est l'objectif que je me suis fixé pour cette année. Pour le reste, on fera le point après cette course."

Une chose est sûre : la légende du rallye n'est pas près de quitter cette discipline, où elle pige encore avec succès, en témoigne sa deuxième place au Rallye Monte-Carlo cette saison, alors qu'approche le Safari Rally au Kenya. "Je ne me ferme aucune porte. Je pense qu'il y aura d'autres rallyes à l'avenir. Déjà, il y en a un qui est évident, et qui est toujours le même, c'est le Monte-Carlo que je risque de refaire au moins une fois !" sourit-il.

Avec Basile Davoine et Gary Watkins