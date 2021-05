Fabio Di Giannantonio fait gagner le team Gresini

Au cœur d'une équipe douloureusement privée de son patron, Fausto Gresini, décédé du COVID-19 au mois de février, et qui accueillait à Jerez pour la première fois son fils, Luca, dans un nouveau rôle à responsabilité, le champagne se mêlait aux larmes, dimanche, après la victoire conquise par Fabio Di Giannantonio. Le pilote italien s'est imposé pour la première fois de sa carrière dans la catégorie intermédiaire, au terme d'une course qu'il a dominée de bout en bout.

Au départ, il a pris l'avantage sur le poleman Remy Gardner, et très vite il s'est creusé une avance au guidon de sa Kalex. Au septième tour, sa marge dépassait les deux secondes, puis elle allait atteindre les 2"9 dans l'avant-dernière boucle, avant que le pilote italien relâche son effort, son succès assuré.

"Je me sens super bien ! C'est génial de retrouver la première place et c'est ma première victoire en Moto2. J'ai beaucoup transpiré pour décrocher cette première victoire ces deux dernières années, et la voici ! C'est génial", a commenté Fabio Di Giannantonio, dont les pensées étaient tournées vers Fausto Gresini, pour qui il a précédemment couru en Moto3. "Dans le dernier tour, j'avais la chair de poule. [...] J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Mon esprit est clairement avec lui, toujours, et je pense qu'il est avec moi. C'est une très grande motivation pour nous, afin d'essayer de faire toujours mieux."

L'identité de son plus proche poursuivant a évolué, d'abord avec la prise de pouvoir du rookie Raúl Fernández sur son coéquipier, Remy Gardner, dans le huitième tour, puis le retour de Marco Bezzecchi à sept tours de l'arrivée. Le pilote VR46 avait pour cela réussi à se défaire de Sam Lowes. Moins en verve ce week-end, l'Anglais a poursuivi sa course en bataillant contre les pilotes Ajo, pour finalement devancer Gardner et compléter le podium tandis que Fernández a perdu le rythme en fin de course.

Malgré tout, Bezzecchi n'a rien pu faire pour mettre le leader sous pression, et c'est tout en contrôle que Di Giannantonio a bouclé sa course. Le pilote VR46 pouvait tout de même se réjouir d'obtenir son premier podium de la saison, alors que Lowes sauvait de gros points à défaut d'avoir exercé la domination qui avait été la sienne au Qatar. Au Portugal, il était tombé dès le premier tour alors qu'il partait de la pole position et avait le potentiel pour signer une troisième victoire.

Hors du podium pour la première fois cette saison, Gardner conserve malgré tout les commandes du championnat, avec trois points d'avance sur Lowes. Seuls 17 points séparent les hommes du top 5 − ceux du classement général étant ceux de la course −, si bien que Fernández, Bezzecchi et Di Giannantonio restent suffisamment proches pour potentiellement se propulser au sommet selon les événements des prochaines courses.

Nettement distancés, les autres pilotes étaient emmenés par Xavi Vierge sous le drapeau à damier, l'Espagnol ayant battu Ai Ogura et Joe Roberts pour la sixième place. Régulier, mais isolé, Arón Canet s'est classé neuvième, devant Marcel Schrötter qui a réussi à déposséder Marcos Ramirez de la dernière place à pourvoir dans le top 10.

