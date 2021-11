Yamaha et VR46 dévoilent leurs pilotes et leur programme en Moto2

Annoncé fin septembre avec l'officialisation de la liste des équipes inscrites en Moto2 et Moto3, l'engagement d'un team liant Yamaha et VR46 dans la catégorie intermédiaire des Grands Prix prend corps aujourd'hui avec la nomination des pilotes choisis pour 2022 et de plus amples détails fournis quant au fonctionnement de la structure.

Déjà inscrite depuis cinq ans en CEV, l'équipe baptisée VR46 Master Camp Team a eu l'opportunité de s'essayer aux Grands Prix par le biais de quelques wild-cards et elle s'apprête désormais à passer à temps plein au Championnat du monde grâce à l'association de Yamaha et VR46.

Un communiqué de presse dévoile que l'équipe sera la propriété intégrale de Yamaha Motor Company et soutenue par ses entités thaïlandaise et européenne. La gestion opérationnelle reviendra en revanche à VR46 et c'est Gelete Nieto (frère de Pablo Nieto, qui est le team manager de VR46 en MotoGP) occupera le rôle de directeur sportif de l'équipe.

"Le Yamaha VR46 Master Camp est un projet très cher au cœur de VR46", explique Alessio Salucci, directeur de la VR46 Riders Academy. "L'idée du programme est née dans le bureau de Valentino [Rossi], au siège de VR46 à Tavullia. Il a été créé après une conversation que Valentino et Lin Jarvis ont eue là-bas. Ils partageaient l'objectif d'aider les jeunes talents internationaux de Yamaha, un peu comme la VR46 Riders Academy le fait pour les pilotes italiens."

Pour cette première saison en Moto2, les couleurs de l'équipe seront défendues par deux jeunes pilotes : l'Espagnol Manuel González, 19 ans, actuellement troisième du WorldSSP après s'être fait repérer par des titres précoces en WorldSSP300 en 2019 et en European Talent Cup en 2017 ; et le Thaïlandais Keminth Kubo, 22 ans, qui a participé au Master Camp organisé à Tavullia en 2018 puis a couru trois ans en CEV avec cette même équipe et a pu disputer un premier Grand Prix cette saison à Barcelone.

Manuel González et Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing Keminth Kubo

"Depuis le début du projet en 2016, chaque année, le programme de formation Yamaha VR46 Master Camp et l'équipe CEV ont élevé leur niveau pour atteindre des niveaux plus élevés. Cette nouvelle équipe en Championnat du monde Moto2 est un nouveau défi pour nous ainsi que pour nos deux jeunes talents, Kubo et González", souligne Alessio Salucci.

"Je voudrais en profiter pour remercier Yamaha Motor Company, Thai Yamaha Motor et Yamaha Motor Europe pour avoir rendu ceci possible. Cette collaboration montre une nouvelle fois à quel point Yamaha est motivé afin d'aider la prochaine génération de pilotes stars. Je suis impatient d'ouvrir ce chapitre passionnant du programme Yamaha VR46 Master Camp."

Parmi les cinq autres constructeurs engagés en MotoGP, KTM et Honda ont également une présence dans la catégorie Moto2, dans les deux cas avec des châssis Kalex. Il n'est pas précisé pour le moment quel châssis utilisera l'équipe Yamaha VR46 Master Camp. Le premier test n'aura toutefois lieu que début février 2022, à Valence.

Cette équipe sera l'une des trois engagées par VR46 en Grand Prix la saison prochaine. La structure conserve en effet son team actuel en Moto2 (qui roule avec des Kalex) en plus de cette nouvelle inscription. Une équipe à part entière sera également inscrire en MotoGP après un programme intermédiaire mené cette année en collaboration avec Avintia.

