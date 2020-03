C'était un 19 mars : Rossi débute en catégorie reine

Il y a 20 ans, Valentino Rossi s'alignait pour la première fois sur la grille de départ de la catégorie reine. Arrivé quatre ans plus tôt en Championnat du monde, il détenait alors deux titres du haut de ses 21 ans et, sur les traces de son père, le fantasque Graziano Rossi, il accédait à son rêve. "Cela a été un moment spécial dans ma carrière, car j'arrivais des 250cc et en 2000 j'ai eu la chance de courir au guidon d'une 500cc deux-temps, une sorte de moto mythique pour tous les pilotes", décrit-il pour le site officiel du MotoGP.

Fort du couronnement qu'il visait dans les plus petites catégories, le pilote au numéro 46 a reçu une offre impossible à refuser, celle de rejoindre Honda et d'intégrer l'équipe technique de Mick Doohan. "À ce moment-là, la Honda était la meilleure moto", rappelle-t-il. "Je suis passé en 500cc et j'ai pris toute l'équipe de Mick Doohan, dont certains sont toujours avec moi aujourd'hui, car en 1999 Mick avait eu un accident à Jerez et sa carrière s'était arrêtée. C'était très bien pour moi parce qu'avec Jeremy [Burgess] et tous les autres gars, j'ai eu une équipe dotée d'une grande expérience."

Un premier test en Andalousie en novembre 1999 pour prendre la mesure de la bête, puis Rossi a peaufiné sa préparation en vue de ce premier Grand Prix, disputé en Afrique du Sud, et le 19 mars 2000 le voici sur la grille de départ du circuit de Welkom. Il est alors qualifié cinquième − à une époque où quatre pilotes formaient encore chaque ligne ! − mais c'est à d'autres qu'il laisse les honneurs de mener les débats, en l'occurrence au futur Champion du monde Kenny Roberts Jr, suivi de près par Carlos Checa, Loris Capirossi ou encore Tadayuki Okada. Le rookie, lui, n'est que 13e à l'issue du premier tour.

"Je suis assez mal parti. Ensuite, il y avait un groupe de cinq ou six motos devant moi, je les ai rattrapées, j'ai fait le meilleur temps, et quand je suis arrivé sur le groupe je suis malheureusement tombé. C'était dommage parce que sur les trois premières courses j'ai perdu le championnat face à Kenny Jr. Il a marqué beaucoup de points et moi je n'ai rien fait parce que je suis tombé aussi à la deuxième course", regrette Rossi, classé 11e lors de la troisième manche avant de signer enfin son premier podium en Espagne.

"C'était dommage, parce qu'à la fin de la saison je n'étais pas très loin de gagner [le titre] à mes débuts", souligne Rossi, à qui il a manqué 49 points. "Mais c'était bien comme ça, j'ai pris beaucoup de plaisir et lors de ma première saison j'ai réussi à signer ma première victoire en 500cc [à Donington Park, sous la pluie, ndlr], et aussi une deuxième, à Rio sur le sec, et c'était une grande émotion."

