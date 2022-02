Aleix Espargaró est sorti de la bulle sanitaire à Sepang

Charger le lecteur audio

Le MotoGP est présent à Sepang pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19 cette semaine. Avant le test officiel prévu ce week-end, le roulage a débuté lundi pour trois jours avec le Shakedown Test, réservé aux débutants, aux pilotes d'essais et aux représentants d'Aprilia, seule marque disposant des concessions règlementaires. Aleix Espargaró a ainsi pu prendre la piste mercredi, avant deux journées de pause précédant la reprise des essais samedi, en compagnie de l'ensemble du plateau.

Grand passionné de cyclisme, le Catalan fait toujours son possible pour avoir son vélo à disposition sur les circuits, et Sepang ne fait pas exception. Ce jeudi, Espargaró a ainsi partagé son entraînement sur les routes malaisiennes sur Instagram, précisant qu'il avait bouclé 62 km. Cette escapade pourrait poser problème au pilote Aprilia : les autorités du pays n'ont permis le déroulement des essais privés qu'à la condition qu'une bulle sanitaire soit mise en place, contraignant les membres du paddock à ne se déplacer qu'entre leur hôtel et le circuit.

Les images partagées par Aleix Espargaró le montrent dans le Territoire fédéral de Putrajaya, à une vingtaine de kilomètres au nord de la zone de son hôtel. Les responsables du Sepang International Circuit (SIC) ont demandé à la FIM de se pencher sur la situation.

Dans un email adressé à la fédération, la direction du circuit explique qu'un membre du paddock, sans nommer Aleix Espargaró, "continue de contourner la bulle et les restrictions", précisant que son comportement constitue une "violation" des règles sanitaires et une "infraction grave qui compromet la position du circuit". Le SIC demande à la FIM d'agir auprès d'Espargaró et prévient que tout nouveau manquement contraindra le circuit à "alerter les autorités compétentes."

Selon les informations de Motorsport.com, l'aîné des frères Espargaró a été prévenu et a répondu qu'il ignorait que la bulle avait été mise en place pour la totalité de la semaine, promettant de rester dans la zone autorisée.

Le MotoGP est présent en Malaisie jusqu'à la fin de la semaine. Le plateau se rendra ensuite à Mandalika, pour un découverte du circuit qui doit accueillir le GP d'Indonésie au mois d'octobre, trois semaines avant le retour à Sepang pour le GP de Malaisie.

Lire aussi : Jack Miller attendu à Sepang après un long périple