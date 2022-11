Aprilia n'avait "rien de vraiment nouveau" au test de Valence

Charger le lecteur audio

Aprilia attendra pour trouver une solution à sa fin de saison 2022 en dessous de ses attentes. Après un GP de Valence qui a vu Aleix Espargaró et Maverick Viñales abandonner en raison de problèmes techniques, une énième déception qui a coûté la troisième place du championnat des pilotes à Espargaró et la deuxième chez les équipes à Aprilia, la marque a abordé le test de Valence sans grosse évolution, préférant attendre le test de Sepang au début du mois de février.

"Il n'y avait rien de vraiment nouveau à essayer", a confirmé Espargaró sur le site officiel du MotoGP. "On a un nouveau bras oscillant qui est assez bon. On a trouvé des choses positives en termes de grip et d'accélération. C'était la seule chose nouvelle à essayer aujourd'hui. Espérons que la moto 2023 sera plus compétitive mais on doit attendre plusieurs semaines avant de l'essayer au test de Malaisie."

La situation était la même pour Maverick Viñales, qui a pu se concentrer sur la quête de solutions adaptée à son pilotage et entamer son travail avec son nouveau chef mécanicien. Giovanni Mattarollo va quitter l'équipe Aprilia officielle pour apporter son expertise de la RS-GP à RNF, nouveau team satellite du constructeur italien, et Viñales sera désormais épaulé par José Manuel Cazeaux, qui travaillait avec Álex Rins jusqu'à son succès au GP de Valence, qui marquait le départ de Suzuki du MotoGP.

"En fait je n'ai pas testé beaucoup de nouvelles choses car j'ai déjà roulé avec un nouveau châssis durant la seconde partie de la saison", a précisé Viñales. "J'ai juste essayé d'adapter un peu mieux la moto à mon style de pilotage, d'essayer de recueillir des données avec Manu [Cazeaux], mon nouveau chef mécanicien et il est excellent. Je suis content et plutôt ravi de la journée. Je dois continuer le développement de la moto et essayer d'adapter plus la moto à mon style de pilotage. Il semble qu'on ait passé un bon cap."

Aleix Espargaró a de son côté fait part de ses doléances à Aprilia en vue de la saison 2023. Le Catalan espère surtout un meilleur moteur, de la phase d'accélération jusqu'à la vitesse de pointe, autant de progrès qui ne seront pas faciles à trouver puisqu'avec la perte des concessions techniques, chaque pilote disposera de deux exemplaires de moins pour l'ensemble de la saison et que la fiabilité pourrait devenir la priorité. Espargaró espère aussi des progrès au freinage.

"Il y a plusieurs choses. On doit progresser au niveau du châssis pour un peu mieux stopper la moto afin de gagner en adhérence mais pour moi le plus important est de gagner du couple, des chevaux en plus. C'est très important en MotoGP aujourd'hui d'avoir une pleine puissance. Espérons que le nouveau moteur aura passé un cap."

Avec Charlotte Guerdoux