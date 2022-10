Bastianini dans le top 5 malgré un airbag déclenché en début de course

Charger le lecteur audio

Un départ en 15e position et un problème d'airbag n'ont pas empêché Enea Bastianini de s'inviter dans le top 5 à Phillip Island ! En début d'épreuve, un passage sur une bosse a été interprété comme un choc par les capteurs de la protection intégrée à sa combinaison, qui s'est alors gonflée d'air. Cela a naturellement gêné l'Italien, qui a dégringolé en 20e position. La suite de sa course n'a été qu'une succession de dépassements, jusqu'à prendre l'avantage sur Jorge Martín et Luca Marini dans la toute dernière boucle pour franchir la ligne d'arrivée au cinquième rang.

"Le premier tour a été vraiment bizarre parce qu'avec les autres [autours], la moto était très nerveuse", a expliqué Bastianini. "Dans le dernier virage, mon airbag s'est déclenché parce que j'ai pris une grosse bosse. Il est resté gonflé pendant un tour et demi et j'ai perdu beaucoup de positions mais tour après tour, j'ai repris confiance et je suis remonté très proche du groupe de tête."

"Dans les trois derniers tours, j'ai tenté quelques dépassements mais les autres pilotes étaient très rapides et c'était dur de tous les doubler en deux tours. Cette cinquième place est acceptable mais je suis en colère."

Revenu au contact du groupe de tête, le pilote Gresini a un temps rêvé du podium, un objectif finalement hors de portée bien qu'il n'ait affiché que trois dixièmes de retard sur Pecco Bagnaia sous le drapeau à damier : "J'y ai songé parce que j'étais très proche mais à Phillip Island, ce n'est pas facile de doubler six ou sept pilotes comme Rins, Márquez et Bagnaia en deux tours ! J'ai réalisé trois dépassements et c'était bien. J'ai doublé Martín, Marini et Aleix [Espargaró] mais ça va. Je suis content de mon résultat en partant de l'arrière."

En proie à une moto instable samedi, Bastianini n'avait pas pu se qualifier pour la Q2 et n'avait signé que le cinquième temps en Q2, synonyme de départ en cinquième ligne. Son Grand Prix était très mal engagé mais il a finalement décroché son meilleur résultat depuis son succès en Aragón et inscrit 11 points qui le maintiennent dans la course au titre.

Avec 42 unités de retard sur Pecco Bagnaia, mais aussi Fabio Quartararo et Aleix Espargaró devant lui, le futur pilote de l'équipe Ducati officielle sait néanmoins qu'il est peu probable que la couronne mondiale lui revienne alors qu'il ne reste plus que deux courses : "Mes chances sont très, très, très faibles mais on verra. Je dois continuer comme ça, toujours me donner à 100% et être rapide le dimanche. C'est ma seule chance, mais on va essayer."