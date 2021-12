Stoner aurait aimé plus de régularité chez certains pilotes

Bien qu'éloigné des circuits durant trois ans et demi, Casey Stoner a gardé un regard attentif sur le MotoGP. De retour dans le paddock en fin de championnat, pour y renouer le contact avec ses anciens collègues ou adversaires, le double Champion du monde a livré son point de vue sur cette campagne 2021.

Le pilote australien s'est dit conquis par la diversité offerte par le MotoGP, mais également quelque peu circonspect face au manque de confirmation de certains concurrents d'un week-end à l'autre. Il faut dire que cette saison a une nouvelle fois livré un palmarès riche et varié, avec six polemen différents, huit vainqueurs et un total de 15 pilotes ayant pu accéder au podium, mais certains d'entre eux ont effectivement peiné à stabiliser leurs performances.

Ainsi, Brad Binder figure au rang des vainqueurs de 2021 mais il n'a pas été en mesure de monter sur le podium à une autre occasion, et son coéquipier Miguel Oliveira n'y est lui quant à lui parvenu que sur une période très condensée. Les frères Espargaró, Franco Morbidelli ou encore Álex Rins n'ont pour leur part pu décrocher qu'une seule arrivée dans le top 3. Plusieurs, enfin, ont connu de véritables passages à vide malgré des périodes très fastes, tels Jack Miller (vainqueur deux fois au printemps puis absent du podium pendant neuf courses), Johann Zarco (aucun podium en 11 courses) ou Pecco Bagnaia lui-même (six courses sans podium au cœur de la saison). Et c'est sans citer des classements parfois très modestes, comparables à des contre-performances, pour des pilotes pourtant capables de s'imposer, dans un peloton où règne un niveau de compétition redoutable.

"Ça a été incroyablement intéressant en termes de diversité des marques et de pilotes sur le podium. C'est comme si chaque jour et chaque week-end on tirait [les hommes du] podium d'un chapeau", observe Casey Stoner, pourtant dubitatif quant au manque de domination affiché depuis que Marc Márquez s'est blessé. "Il n'y pas eu de véritable guide ces deux dernières années, mais surtout cette année quand des gens que l'on s'attendait à voir devant se sont soudain retrouvés en difficulté et que d'autres personnes auxquelles on ne s'attendait pas ont émergé et se sont échappées pour aller gagner une course."

"Ça a donc été vraiment difficile, et presque un peu déroutant, de regarder [le championnat] cette année au vu de certains des résultats. C'était très inattendu. C'est fantastique à voir, mais personnellement j'aime voir un peu plus de constance de la part de certains pilotes. Dans le même temps, je suppose que le format actuel permet à des pilotes qui généralement ne seraient pas aux avant-postes d'avoir la confiance pendant certains week-ends pour réaliser des choses qui par le passé n'auraient pas été possibles."

Cette régularité, Casey Stoner aimerait notamment la voir chez Ducati, dont les performances sont certes en hausse globale, mais restent perfectibles sur certaines pistes. "Depuis longtemps désormais, ils sont proches d'avoir le package complet et de pouvoir faire le job. Mais malheureusement, c'est toujours [une question de] savoir quel pilote Ducati sera rapide et quel week-end. Il faudrait que l'on voie un peu plus de constance, et peut-être une moto qui conviendrait à toutes les pistes", a pointé l'Australien.

"On a toujours eu ce souci, tous les constructeurs ont de bonnes pistes et de mauvaises pistes, mais il y a certains styles et certains circuits avec lesquels la Ducati semble avoir du mal. Ils ont donc besoin de générer un peu plus de constance et, disons, d'avoir un package un peu plus facile à un moment donné, mais ils ont en tout cas toujours été très, très proches. Je pense que si tout va dans leur sens, ils peuvent gagner un championnat."

Une domination à la Lorenzo inspire le respect

Parmi les talents qui ont émergé cette année dans la catégorie reine, Jorge Martín a impressionné en parvenant à s'imposer dès son sixième Grand Prix. Mais le Madrilène a peut-être plus convaincu encore en qualifications, démontrant qu'il pouvait être particulièrement explosif sur un tour au point de décrocher quatre pole positions en seulement 14 départs. Toutefois, sans faire grand cas de cette compétence, Casey Stoner dit surtout attendre d'un pilote qu'il soit compétitif sur la durée.

"Je respecte un pilote qui peut faire un tour, mais l'un de mes adversaires les plus difficiles et pour lequel j'ai eu beaucoup de respect, c'est Jorge [Lorenzo] et il était capable d'enchaîner les tours. Bien que j'aie moi-même aimé pouvoir faire un tour et sortir tout ce qui était possible de la moto, j'ai aussi aimé voir quelqu'un dominer", a expliqué le double Champion du monde, évoquant particulièrement la campagne 2010 du pilote espagnol.

"Les gens aiment voir des courses [disputées], mais si quelqu'un se met à dominer, c'est qu'il est clairement meilleur que les autres et, personnellement, j'ai beaucoup plus de respect pour cela. Je préfère largement voir ça, plutôt que quelqu'un qui est capable de sortir un chrono et qui ensuite en course est un peu inconstant. J'aime voir quelqu'un qui une semaine après l'autre, séance après séance, que ce soient des qualifications ou des essais libres, est toujours là et fait toujours de bons tours. J'aime vraiment voir ça."