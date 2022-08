La chicane pose des défis appréciés par les pilotes

Charger le lecteur audio

La chicane apparue sur le Red Bull Ring cette année donne satisfaction aux pilotes du MotoGP. Ces deux courbes – nommées 2a et 2b afin de conserver les mêmes noms pour chaque virage – remplacent une section très rapide dans laquelle Johann Zarco et Franco Morbidelli s'étaient accrochés en 2020, ce qui avait provoqué un spectaculaire accident puisque leurs motos avaient frôlé Maverick Viñales et Valentino Rossi.

Le besoin de ralentir les motos dans cette partie du circuit devenait évident et même si l'option retenue est l'une des plus simples, certaines idées nécessitant des travaux plus lourds ayant été écartées, Jack Miller n'y voit que du positif, tant dans le pilotage que pour le spectacle.

"La nouvelle chicane ajoute quelque chose de bien sur la piste", a confié l'Australien. "On est complètement à l'aveugle quand on aborde le freinage. Dans la première séance, on a vu beaucoup de pilotes sortir large parce que ça te saute dessus très vite. C'est fun à comprendre et pour trouver les sensations. La moto change beaucoup d'angle, elle bouge beaucoup. On reste beaucoup sur le frein arrière et on glisse."

"Je pense que c'est le changement de direction le plus agressif du calendrier donc c'est très fun. Il y a quelques bosses à la sortie. Ça pimente les choses : je pense que ça améliore la situation pour les dépassements au virage 3 et que c'est beaucoup plus sûr. C'est vraiment positif."

Plusieurs pilotes ont déploré de perdre une portion rapide qui offrait des sensations fortes, tout en reconnaissant qu'il était préférable de ralentir les machines. "Je préfère sans la chicane, mais c'est mieux pour la sécurité", a résumé Joan Mir sur le site officiel du MotoGP. "Ça n'est pas mal quand on y passe, alors on va voir si on arrive à tirer un avantage de cette chicane."

Une section taillée pour Quartararo ?

Et justement, qui tirera le plus gros avantage de ces nouveaux virages ? Depuis le début du week-end, les pilotes sont en désaccord sur le sujet et tant Fabio Quartararo que le clan Ducati espéraient en profiter avant les premiers essais. Après les deux premières saisons, Quartararo et Zarco s'opposaient toujours sur la question mais Pecco Bagnaia concède désormais que la Yamaha pourrait être avantagée par la ligne droite raccourcie.

"Peut-être qu'avec la nouvelle chicane, [Quartararo] a moins de problèmes car la vitesse de pointe était plus élevée l'année dernière sans cela", a déclaré le vainqueur des deux dernières courses. "C'est donc une aide pour lui mais c'est aussi quelque chose qui est bon pour nous parce que ce sont un freinage et une accélération de plus, et puis elle me plaît alors c'est bien."

"Avec cette chicane, on a vu Fabio beaucoup se rapprocher de nous", a renchéri Enea Bastianini, autre représentant de l'armada Ducati. "Dimanche je pense qu'il sera dans le coup. Je suis prêt moi aussi à me battre. Je pense que les deux premiers tours seront très difficiles parce que la chicane est très étroite. On verra !"

La trajectoire est difficile à trouver

Cette chicane n'est en effet pas si simple à appréhender et Aleix Espargaró a même reconnu ne pas avoir encore réussi à dompter cet enchaînement comme il le devait. "Je n'ai pas été bon dans le pilotage aujourd'hui, je n'ai pas compris comment être rapide dans la chicane", a reconnu le pilote Aprilia. "Je vais avoir besoin de plus de temps, j'espère que demain je le comprendrai. C'était ma faute en tout cas, je n'ai pas été bon, pas assez rapide, mais ils ont fait du bon boulot. La chicane est beaucoup plus sûre."

Miller a aussi admis ne "pas avoir encore compris" comment bien aborder cette chicane, d'autant plus qu'il est ne fait pas ce que Ducati attendait de lui : "Les simulations disaient que ça serait sur le deuxième rapport et on pense que c'est sur le premier. Pour moi ça a été en première toute la journée. C'est le genre de situations où on ne peut pas trop sacrifier l'entrée parce qu'on ne gagne pas grand-chose [à la sortie], c'est en montée et on a tous du mal à accélérer. [...] On peut essayer de passer en deuxième, ils m'ont demandé de le faire mais j'ai oublié à chaque fois !"

La sortie de la chicane

Plusieurs pilotes ont souligné qu'une seule trajectoire était possible et selon Brad Binder, cela pourrait poser certaines difficultés dans des duels. "Si quelqu'un vous dépasse à cet endroit-là, vous tirez tout droit ! Hmm… Si on est celui qui dépasse, ça n'est peut-être pas un problème, mais si on est celui qui se fait passer, c'est une autre histoire", a estimé le pilote KTM.

Une bosse potentiellement piégeuse

Les pilotes ont enfin déploré la présence de la bosse dans le virage 2b, Luca Marini souhaitant évoquer le sujet en Commission de sécurité. Même s'il a confié apprécier le nouvel enchaînement, Raúl Fernández a été piégé dans la chicane avec une chute en EL2.

"Le premier virage est très sympa", a commenté le vice-Champion du monde Moto2. "Dans le deuxième, on a une bosse au milieu. C'est dur à gérer et je pense que c'est peut-être ce qui m'a fait tomber, j'ai perdu l'avant sur la bosse."

La première séance du week-end, débutée sur une piste humide, a également révélé des difficultés pour évacuer l'eau, mais rien d'inquiétant selon Jack Miller : "C'est un asphalte totalement neuf, c'est toujours comme ça. Le drainage n'est jamais aussi rapide que dans une portion qui est là depuis cinq ans. On ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Je ne pose pas d'asphalte mais je suis allé sur suffisamment de pistes pour voir que c'est toujours la même chose !"

Avec Léna Buffa