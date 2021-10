Dovizioso satisfait de ses progrès avec la Yamaha depuis Misano

Vingt-et-unième à Misano, Andrea Dovizioso a marqué ses premiers points de la saison à Austin, en ralliant cette fois l'arrivée de la course en 13e position. Au-delà d'un résultat brut effectivement meilleur que lors du premier Grand Prix qu'il a disputé avec la Yamaha du team Petronas, le pilote italien se félicite de progrès qui, selon lui, auraient dû lui valoir en réalité une dixième place.

"Je suis très déçu de mon départ parce que j'ai failli caler. Il y a eu un problème, je ne sais pas si j'ai fait une erreur ou s'il y a eu quelque chose sur la moto", a expliqué Dovizioso au site officiel du MotoGP. "J'ai en tout cas perdu beaucoup de places et ça n'a pas été facile, surtout qu'il m'est très difficile de dépasser avec l'accélération qu'on a. Mais, au final, mon rythme a été plutôt bon et plutôt régulier. Je suis déçu parce que je n'ai pas obtenu le maximum, alors que j'aurais été capable de faire un top 10 si j'avais pris un bon départ."

Qualifié 14e, Dovizioso avait perdu trois places à la fin du premier tour. Les chutes de Takaaki Nakagami et Johann Zarco l'ont fait grimper au classement, tandis qu'en piste il prenait l'avantage sur Franco Morbidelli et Luca Marini et se lançait dans une bagarre avec Álex Márquez et Aleix Espargaró. Le pilote Aprilia finira par partir à la faute et celui du team LCR par tenir Dovizioso en échec pour le devancer d'une demi-seconde sur la ligne d'arrivée.

"La course a été assez bonne, parce que je suis resté assez régulier du début à la fin, ce qui est très difficile à faire car il y a toujours la dégradation du pneu. Je suis content d'avoir couru avec des pilotes qu'à Misano je ne voyais qu'à travers une longue vue", se félicitait l'Italien en quittant le Texas. "Ça a été un week-end très positif. Il y a eu des progrès depuis Misano. Logiquement, ça ne suffit pas parce que Fabio [Quartararo] démontre qu'on peut piloter différemment et être plus rapide. C'est ce que je dois faire."

Malgré la domination toujours marquée de Quartararo sur le clan Yamaha, Andrea Dovizioso sent qu'il comprend de mieux en mieux sa moto après cette deuxième course. "C'est sûr. Je suis beaucoup plus rapide qu'à Misano, donc ça en est la confirmation. Mais je crois qu'il reste quand même de la marge, parce que Fabio fait quelque chose de dingue. Il est très rapide, et de loin", a-t-il observé. "Bien sûr, j'ai une moto différente, et je ne sais pas exactement en quoi elles sont différentes, ni de combien. Mais cette différence se traduit en vitesse, donc ça veut dire qu'il y a de la marge."

"Je me sens mieux, beaucoup mieux, je suis dans le groupe", a poursuivi le triple vice-Champion du monde, à qui il a finalement manqué cinq secondes pour finir parmi les dix premiers. "Je suis déçu car j'aurais pu me battre pour être dans le top 10 et quand je ne fais pas le maximum, je ne suis pas content. Mais les progrès par rapport à Misano sont énormes, c'est ce qu'il faut faire, donc globalement c'était une bonne semaine. Et c'était bien de vivre une expérience complètement différente en termes de tracé, de grip, de bosses, alors au final c'était bien. Il est certain que j'ai les idées un peu plus claires sur comment piloter une Yamaha."

Une expérience importante pour la suite

Cette Yamaha, Dovizioso la découvre dans sa version 2019, avant de passer à l'issue de la saison au modèle 2022. Pour le moment, il s'agit pour lui de s'habituer au caractère de la M1 tout en reprenant ses marques avec les Grands Prix après dix mois d'inactivité. Mais dès qu'il aura en main la même machine que le leader du championnat, il estime avoir un rôle à jouer dans son développement tout en nourrissant de réelles ambitions de résultats.

"Je ne sais pas comment sont les motos de 2021 et 2022, mais je suis presque sûr que l'ADN de la moto sera le même. C'est pourquoi il est si important pour nous d'avoir ces cinq courses pour faire des tests, car ça représente beaucoup de temps, je vais avoir beaucoup de temps pour travailler, rouler et essayer de comprendre la moto, et ce de la meilleure façon possible. Il est clair que commencer pendant un week-end de course, ça n'était pas ce qu'il y avait de mieux, mais ensuite j'ai eu deux jours de test et c'était beaucoup mieux."

"Il est certain que c'est très positif et que je peux faire de meilleures choses pour l'année prochaine. En ce qui concerne les problèmes de la moto et le feedback que je peux apporter aux ingénieurs, c'est très important. Il est très important que j'explique comment est cette moto par rapport à mon expérience passée, car ce dont les ingénieurs ont vraiment besoin, c'est de confirmations. Bien sûr, les pilotes qui courent sur la Yamaha leur disent beaucoup de choses, [...] mais ce n'est pas si facile de comprendre exactement quels sont les vrais points qui la rendent meilleure, pourquoi, ce qui s'est passé, ce qui va aller sur la moto, et il y a beaucoup de domaines à contrôler. C'est pourquoi je pense, et je crois, que le feedback que je peux apporter maintenant est très important pour Yamaha."

