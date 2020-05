Ducati attend de Miller plus de régularité en 2021

Après avoir été longuement observé et pressenti pour intégrer l'équipe officielle Ducati, Jack Miller a finalement obtenu sa promotion en vue de la saison 2021. À 26 ans, l'Australien passera à l'échelon supérieur après avoir défendu les couleurs du team Pramac durant trois ans, une équipe au sein de laquelle il a déjà reçu l'an dernier un soutien renforcé, passant d'une Desmosedici de 2017 à celle de 2019.

Ce matériel évolué avait d'emblée permis à Miller de hausser ses performances, au point même qu'il n'avait encore jamais manqué le top 5 des courses dont il avait vu l'arrivée lorsque le MotoGP s'était présenté sur sa huitième manche, en juin dernier. Au terme du championnat, il avait cumulé cinq podiums et figurait à la huitième place générale, très supérieure à ses résultats précédents. Ces signaux très encourageants ont fini de convaincre Ducati de le récompenser, en dépit du fait qu'il n'a pas été possible d'attendre la confirmation de ces performances, qu'auraient pu apporter les premières manches de 2020.

"Nous avions dit que nous souhaitions attendre les quatre ou cinq premières courses de cette saison, afin d'évaluer la situation et de prendre la meilleure décision possible, mais compte tenu de la pandémie il n'a pas été possible de commencer [le championnat]. Attendre la fin du mois de juillet avant de prendre une décision, cela aurait été un petit peu trop tard", explique Paolo Ciabatti au site officiel du MotoGP.

"Nous avons donc dû prendre notre décision sur la base de certains paramètres. L'âge est bien sûr l'un des éléments car Jack est encore jeune, il n'a que 25 ans même si cela fait déjà cinq ans qu'il est en MotoGP. Nous avons aussi vu sa progression l'an dernier et nous avons pensé qu'il avait de la marge pour s'améliorer. Finalement, nous avons donc décidé qu'il était le bon candidat pour insuffler une nouvelle énergie dans l'équipe officielle en 2021."

Le directeur sportif de Ducati Corse est convaincu de ce choix, néanmoins il sait aussi ce qu'il attend de l'Australien pour sa première saison en rouge. "Nous pensons qu'il a beaucoup de talent", souligne-t-il. "Il fait clairement partie des pilotes les plus rapides et les plus agressifs en MotoGP et nous pensons qu'il peut encore progresser dans certains domaines et devenir l'un des top pilotes de cette catégorie."

"Les attentes sont qu'il consolide sa croissance en 2020", prévient Paolo Ciabatti. "L'année dernière, il est monté cinq fois sur le podium, cinq fois troisième. Je pense qu'il faut qu'il avance à partir de là, qu'il obtienne de meilleures positions et qu'il montre plus de stabilité et des performances continues, particulièrement dans la seconde partie des courses. Car bien qu'il soit clairement très rapide, il a parfois manqué d'un peu de régularité dans la seconde partie des courses, or une fois que l'on est dans l'équipe officielle on n'a bien sûr qu'un seul objectif, se battre pour le podium et gagner des courses. C'est ce que l'on attend d'un pilote officiel Ducati."

Une pression supplémentaire en 2021

S'il doit améliorer sa régularité du début à la fin des courses, afin de trouver ce petit quelque chose qui permet de s'approprier de meilleurs résultats encore au terme des épreuves, Jack Miller est en revanche convaincu que sa constance sur l'ensemble du championnat a joué en sa faveur. Face à un Danilo Petrucci qui a connu les sommets avec une victoire au Mugello, mais qui s'est aussi empêtré dans une spirale négative qui a plombé sa seconde moitié de saison, c'est indéniablement un point fort qu'a pu faire valoir l'Australien.

"Pour ma première saison avec la moto du modèle actuel, j'ai pu obtenir cinq podiums et rouler souvent aux avant-postes. Je pense avoir donné la preuve de ma régularité et c'est quelque chose d'important que recherche une équipe officielle", estime Miller. "Ils recherchent quelqu'un qui peut être là d'un week-end à l'autre, sur des pistes différentes, et je pense avoir pu démontrer que j'en suis capable."

"On verra ce qu'il en sera maintenant, puisque j'ai désormais le vrai challenge d'être un pilote officiel avec la pression supplémentaire d'être dans l'équipe factory. Je vais essayer de ne pas trop y penser. Ce qu'il y a de bien pour moi, c'est que quand on va commencer la saison 2020 je partirai sans stress lié à ce que je ferai l'année prochaine car j'ai un plan clair et je vais pouvoir me concentrer sur mon job, à savoir obtenir les meilleurs résultats avec Pramac Racing."

Voir aussi :