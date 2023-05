Ducati "frustré" que Bagnaia n'ait pas pu confirmer après Jerez

Exactement comme au Grand Prix d'Argentine, Ducati a quitté la France avec des sentiments contrastés. La marque a encore décroché un triplé mené par Marco Bezzecchi mais Pecco Bagnaia, sur qui reposent les espoirs de l'équipe officielle dans la lutte pour le titre, n'a pas vu l'arrivée.

En sa qualité de directeur général de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna aurait préféré voir Bagnaia s'inscrire dans la lancée du GP d'Espagne, remporté après deux courses déjà marquées par des chutes, mais le dirigeant n'incrimine pas son pilote, préférant retenir le rythme affiché au Mans.

"Il aurait été important de confirmer la bonne performance de Jerez", écrit Dall'Igna dans son habituel débriefing sur LinkedIn. "Malheureusement cela n'a pas été le cas, ce qui est encore plus frustrant parce que tous les éléments pour un excellent résultat étaient présents : Pecco avait un rythme excellent, comme il l'avait prouvé avec sa position et sa place sur le podium en course sprint."

"Il a pu gérer un départ délicat, misant tout sur la suite de la course. Une mésaventure vraiment malvenue, mais puisqu'il s'agit d'un incident de course, nous ne pouvons l'accepter qu'avec sportivité."

Dall'Igna veut voir le verre à moitié plein grâce aux trophées décrochés par Marco Bezzecchi, Jorge Martín et Johann Zarco dimanche, qui permettent à l'équipe de survoler le championnat des constructeurs : "Réjouissons-nous d'un podium 100% Ducati, d'un Bezzecchi sensationnel avec un rythme effréné qui est le fruit de son talent, de son ambition et de sa détermination sans faille."

Ducati a encore placé trois de ses représentants sur le podium au Mans

"C'est l'expression authentique d'une équipe VR46 qui fait vraiment un travail magnifique avec deux pilotes toujours au premier plan. On peut dire la même chose de Pramac, un double [podium] retentissant complété par une première place au championnat donc nous sommes extrêmement fiers. Bravo à chacun d'entre eux."

La pause de quatre semaines arrive à point nommé pour Ducati, qui espère enfin compter sur Enea Bastianini, recruté par l'équipe officielle cette année mais absent depuis sa blessure en course sprint à Portimão, même s'il a tenté un retour à Jerez. Quelques semaines de repos supplémentaires devrait lui permettre de faire son retour pour sa course à domicile et celle de Ducati. L'équipe officielle espère repartir du bon pied.

"Maintenant nous attendons le Mugello, où Bastianini fera son retour. Il sera important de rester enthousiastes et concentrés, une chose que l'équipe sait très bien faire, et c'est ce qui permettra de faire la différence. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire."