EL1 - Jorge Martín au rendez-vous, Marc Márquez rapide et à terre

Malgré une main en très mauvais état, Aleix Espargaró a reçu le feu vert des médecins du MotoGP pour rouler et tester sa capacité à résister à la douleur sur son Aprilia, quelques jours seulement après sa chute d’Assen, pour cette séance de 45 minutes. Le verdict tombe vite après une très rapide sortie en piste : à onze secondes du temps de Jorge Martín sur son unique tour lancé, l’Espagnol sait qu’il est inutile de compromettre sa santé et ses chances de rémission, quelques jours avant la pause estivale, et déclare forfait pour le reste du week-end.

Absent, Álex Rins, lui, est remplacé par Remy Gardner au guidon de la Yamaha officielle de l’autre côté du box de Fabio Quartararo.

En introduction, c’est Marc Márquez qui installe le rythme de tête dans le premier quart d’heure, avec le pneu arrière medium, en 1'20"734, à seulement 32 millièmes du temps établi l’an dernier en EL1 par la Ducati Pramac de Zarco.

Grand favori sur ce tracé tournant à gauche pour une première victoire avec Ducati, selon le Français, le champion espagnol compte mettre de côté la déception du week-end d’Assen, où il a concédé 31 points à Pecco Bagnaia et 23 à Jorge Martín dans la course au titre.

Un chrono qui ne sera pas challengé dans le quart d’heure suivant, avant que les pilotes ne repassent des nouveaux types de pneus pour la fin de séance, et que Martín aille décrocher un 1'20"584 sur le pneu arrière tendre, avec un premier secteur particulièrement compétitif et une suite de tour hautement améliorable, à huit minutes du terme de la séance.

Comme de coutume, les temps sont tombés en fin de séance de toutes parts. Les deux seules chutes auront été à mettre au crédit de Marc Márquez, à cinq minutes du terme, dans le premier virage, qu’il a abordé légèrement large, mettant un terme à sa séance, et de Pedro Acosta, à terre dans le virage 13.

Fabio Quartararo, dont la dernière victoire en MotoGP remonte à la saison 2022, ici-même, lorsqu’il avait creusé son avance son Pecco Bagnaia à 91 points en remportant le GP devant Johann Zarco, boucle cette séance au 14e rang. Zarco, qui avait lui-même dominé cette même séance d’EL1 l’an dernier avec sa Pramac Ducati en signant un chrono de 1'20"702, signe le 18e chrono.

Le plateau MotoGP reprendra la piste à 15h00 pour les Essais, qui déterminent les dix premiers qualifiés qui éviteront le passage par la Q1, samedi.

GP d'Allemagne - Essais Libres 1 MotoGP