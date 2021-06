EL2 - Oliveira devance Quartararo, Márquez sort du top 10

La température a continué a grimper après une première séance déjà disputée sous une forte chaleur au GP d'Allemagne, pour atteindre 31°C dans l'air et 52°C sur la piste, des conditions difficiles mais qui n'ont pas empêché les pilotes d'améliorer les chronos. Ils ont pris la piste avec différentes associations de pneus durs ou medium, et Miguel Oliveira était en tête après la première salve de tours rapides, avec un temps encore à près d'une seconde de la référence réalisée par Marc Márquez dans la matinée.

Le second tour d'Oliveira, en 1"21"823, lui a permis de se rapprocher à 0"163 du pilote Repsol Honda, qui a ensuite pris la tête mais est resté à 0"027 de son propre meilleur temps de la journée. Le tour suivant a permis à Márquez de rouler 0"004 plus vite qu'en EL1. Oliveira a vite repris l'avantage, pour 0"160, tandis que le #93 s'est fait plusieurs frayeurs mais a pu rester sur sa machine.

Cela n'a en revanche pas été le cas de Luca Marini, victime d'une chute sans gravité au virage 13, ni de Pol Espargaró, tombé pour la deuxième fois du week-end, au virage 3, causant ainsi des dégâts sur l'évolution aérodynamique apportée par Honda ce week-end.

À la fin du premier tiers de la séance, Maverick Viñales occupait la troisième place mais Fabio Quartararo n'était que 15e avec la seconde Yamaha officielle, étant l'un des rares en piste avec deux pneus medium. Sur sa seconde moto, Marini est remonté à la deuxième place, profitant de l'aspiration offerte par Jack Miller. Marc Márquez était en mesure de prendre la tête mais il s'est fait une nouvelle frayeur, au virage 8, quand sa roue arrière est passée au-delà du vibreur. Dans le tour suivant, l'Espagnol n'a pas fait d'erreur et a repris les commandes, 0"205 devant Oliveira.

Valentino Rossi s'est ajouté à la listes des pilotes à terre quand sa Yamaha lui a échappé au premier virage à une dizaine de minutes du drapeau à damier, moment où la quasi-totalité des pilotes a choisi de repasser par les stands, avant de repartir pour se lancer dans l'exercice du time-attack, avec un tendre à l'arrière pour la plupart d'entre eux, et de profondément chambouler la hiérarchie.

Dans les dernières minutes de la séance, Danilo Petrucci a signé le deuxième temps avant que Takaaki Nakagami se porte en tête. Jack Miller s'est rapproché à 0"061 et Aleix Espargaró s'est intercalé entre les deux leaders. Fabio Quartararo était en fond de classement avant de remonter au 11e rang puis de prendre la tête. Viñales puis Oliveira se sont portés en tête, et Quartararo a pu repasser devant son coéquipier.

Une nouvelle chute de Marini, à haute vitesse au virage 7, a privé certains pilotes d'une amélioration et Oliveira, vainqueur de sa première course pour le team KTM factory à Barcelone, a conclu la séance en tête, devant les deux pilotes Yamaha officiels et Álex Rins, dans un bon rythme malgré un bras droit opéré il y a deux semaines. Pol Espargaró a réalisé le cinquième temps devant Takaaki Nakagami et son frère Aleix.

Johann Zarco, Jack Miller et Franco Morbidelli ont complété un top 10 dont sont sortis Petrucci et Marc Márquez dans les derniers instants de la séance, le pilote du team Repsol Honda n'ayant pas fait de time attack. Joan Mir a signé le 16e temps et Valentino Rossi n'a pris que la 21e place. devant Pecco Bagnaia, qui n'a pas non plus fait de tour rapide dans les dernières minutes. L'amélioration des chronos dans l'après-midi signifie que les dix premiers de cette séance sont les dix pilotes à avoir leur ticket provisoire pour la Q2. Mir, Márquez, Rossi et Bagnaia auront une dernière chance d'améliorer leur chrono samedi matin, en EL3.

GP d'Allemagne - Essais Libres 2

